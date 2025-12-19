ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¡Æ±¶¿¡õÆ±³ØÇ¯¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±¶¿¤ÎÆ±³ØÇ¯¤Î¸µ¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤È¤Î¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇîÂ¿¹Á¤ËÅþÃå¸å¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿¹ÏÆ¹À»Ê¤µ¤ó¤È¤ª¿©»ö¤Ë¡×¤È¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¤Î¿¹ÏÆ¹À»Ê»á¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤ÏÆ±¤¸1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤È¤â¤ËÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡Ö¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÈÆ±¸©¿Í¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÆ±¤¤Ç¯¡¡¤¤¤ï¤ÐÆ±µéÀ¸Åª¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö20Âå¤Î¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤Î¤ªÍ§Ã£¡¡¤À¤«¤é¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿¹ÏÆ¤¯¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¡¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÊ¡²¬¥È¥è¥¿¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥ÖFT¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤ÎGM ¤È¡¢²³Ø±àÌîµåÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¡×¤È¿¹ÏÆ»á¤Î·ÐÎò¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤ÇÌîµå¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Âº·É¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¡¢Æ±¶¿¿Í¤Ç¤¹¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¤Þ¤¿¤ª¿ÍÊÁ¤¬¡Á¤Ê¤ó¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¡±üÍÍ¤Ë¤â¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤±üÍÍ¡×¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿§¤ó¤ÊÏÃ¤·¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡¡ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£