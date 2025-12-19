43ºÐ°½Ìî¹ä¡¢25ºÐºéÌí¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÉãÀ¤¬Í¯¤¤¤¿¡×
°½Ìî¹ä¡Ê43¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Æ¥¢¥È¥ë¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¡Ê¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ºéÌí¡Ê25¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ç¡ÖÉãÀ¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¤Ï¡¢µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤¬66Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£°½Ìî¤¬±é¤¸¤ëÌðÅº¹îÆó¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢½÷¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë40Âå¤ÎÆÈ¿È¾®Àâ²È¡£¿´¤Î·ê¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾«ÉØ¤ÈÂÎ¤ò¸ò¤¨¡¢Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÊú¤¨¡¢¼¹É®¤¹¤ëÎø°¦¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¼«¤é¤òÅê±Æ¤·°¦¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Î¡È¤³¤¸¤é¤»ÃË¡É¡£½÷À¤òµñ¤àÌðÅº¤Î¿´¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢´ñÌ¯¤Ê¾ð»ö¤Ø¤È»ê¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÀ¥Àîµª»Ò¤òºéÌí¡¢ÌðÅº¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î¾«ÉØ¡¦Àé»Þ»Ò¤òÅÄÃæÎïÆà¡Ê45¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
ÌðÅº¤¬¼Ö¤Çµª»Ò¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥±¥¬¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¤ì»õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌðÅº¤¬¹²¤Æ¤ëÃæ¡¢µª»Ò¤Ï2¿Í¤ò¿Æ»Ò¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À°å»Õ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¥±¥¬¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¡£
°½Ìî¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈºîÉÊ¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¡Ö»õ¤¬Æþ¤ì»õ¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤ì¡¢¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤Æ¤ë»þ¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¤Ï¤Ï¤Ï¤Ã¡ÊÉãÀ¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤ò¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤¬¤³¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºéÌí¤Ï¡ÖÀäÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¸À¤Ã¤Æ¡Ù¤È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¡Ê78¡Ë¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°½Ìî¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶×Àþ¤ÎÃæ¤Ç³ê·Î¤òÀ¸¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£´Ö¹ç¤¤¤¬´°àú¤¹¤®¤¿¡Ä¤¢¤ì¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Þ¤¿¾Ð¤Ã¤¿¡£