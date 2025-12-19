Æü¾ï¤ÈÎ¹¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°»þ·×¤È¤Ï¡£Î¹¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Áª¤Öº£Ç¯¤Î1ËÜ¡ÚGoodsPress Web Î¹¥â¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡Û
¡ÚGoodsPress Web Î¹¥â¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡Û
Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤ËÈóÆü¾ï¤ÈÎ¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡ª¡¡º£Ç¯¤â¡ÖGoodsPress Web Î¹¥â¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡×¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢À¤³¦¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÎ¹¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢2025Ç¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ºî¤«¤é¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Þ¤Ç¿ô¤¢¤ëÃæ¤«¤éÍ¥½¨¤Ê5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÂç¾Þ¤òÁª½Ð¡ª¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎ¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÅßÎ¹¤Î¥ª¥È¥â¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê°ïÉÊ¤¿¤Á¤ò7¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÚGoodsPress Web Î¹¥â¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡ÛÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¡Ê¢¨¼êÁ°º¸¤«¤é¡Ë¹Ò¶õ¡¦Î¹¹Ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÄëµþÂç³ØÍý¹©³ØÉô¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø²ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¿Ä»³¤¹âÂÀÏ¯»á¡¢À¤³¦¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¥¬¥¸¥§¥Ã¥Èµ»ö¤ò¼¹É®¡¦¥Î¥Þ¥É·Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¿Ãæ»³ ÃÒ»á¡¢À¤³¦°ì¼þ¡¦66¥«¹ñÅÏ¹Ò¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÁêËÀ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¥Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ô¼°²ñ¼ÒSAGOJO ¼èÄùÌò¡¿ÎëÌÚ±Ñ»Ì»á¡¢¡Ê±üº¸¤«¤é¡ËÀ¤³¦5ÂçÎ¦¤ò²ó¤Ã¤¿GoodsPress WebÊÔ½¸Ä¹¡¿ß·Â¼¾°ÆÁ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¸»ºÃÏ½ä¤ê¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤ÎÎ¹¥â¥ÎÃ´Åö¡¿±ßÆ»½¨ÏÂ
¡ãPart 5¡ä
Î¹»þ·×ÊÔ
ºòº£¤Î³¤³°¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÅðÆñ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»þ´Ö³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Î»þ¹ï¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÎ¹¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Î¹¤À¤«¤é¤³¤½¤Î³Ú¤·¤ß¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥ª¡¼¥Ä¤ÎÅÅÇÈ»þ·×¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥¥ê¥Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â»þ¹ï¹ç¤ï¤»¤ÎÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤¨¤ëÄêÈÖ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÏÓ¸µ¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥¯¥ª¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Î¹¤ÎÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¤¤5ËÜ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤¬Î¹Àè¤Ç¤ÏÌ¿¡ª¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¸þ¤±¤Î1ËÜ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¡¼¡¼Æü¾ï¤ÈÎ¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¡¢ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¥¤ß¤Î1ËÜ¤òÎ¹¤Ç¤â»È¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¹âµé»þ·×¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Ãå¤±¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬µ©¤È¤¤¤¦¤«¡£
ß·Â¼¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Í¡£
Ãæ»³¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡ÖApple Watch Series 11¡×¤ÏÎ¹¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÅ´ÈÄ¤Ç¤¹¤Í¡£»ÙÊ§¤¤¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤·¡¢³Æ¹ñÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡£
±ßÆ»¡¡¤¿¤·¤«¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤Ã¤ÆÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇºÇÂç24»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅÅÃÓ»ý¤Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î½¼ÅÅ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇÌó21Æü¤â»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ß·Â¼¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢HUAWEI¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¡£¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ç¤â12Æü´Ö¤¤¤±¤ë¤«¤é¡£
Ä»³¤¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£½¼ÅÅ¡¢ÌÌÅÝ²á¤®¤Æ¡£
±ßÆ»¡¡¤½¤ì¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ë¥¹¥Î¥Ü¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ë¥Õ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â³Ú¤·¤á¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¹âµé´¶¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¡£
¡¼¡¼¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Î¹¤Ë½Ð¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢½ÐÄ¥»þ¤â´Þ¤á¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»þ·×¤ÏÃå¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
±ßÆ»¡¡¥·¥Á¥º¥ó¡Ö¥¢¥Æ¥Ã¥µ ACT Line ¥¨¥³‧¥É¥é¥¤¥Ö GPS ±ÒÀ±ÅÅÇÈ»þ·×¡×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¸÷È¯ÅÅ¤À¤«¤é½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤â¤Ê¤¤¡£
Ä»³¤¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤Ï»þ¹ï¹ç¤ï¤»¤È¤«¤âÌÌÅÝ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ãæ»³¡¡º£¤Ã¤Æ¼«Æ°Ä´À°¤¹¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¼«Á³¤È¤¤¤¦¤«¡£¾¡¼ê¤Ë¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Û¥ó¥È¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤è¡£
±ßÆ»¡¡¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¥«¥·¥ª¤Î¡ÖManta S7000 Series OCW-S7000CN-1AJF¡×¤â¤¤¤¤¡£¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤Îµ»Ë¡¤ò¥Ù¥¼¥ë¤ËÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
ß·Â¼¡¡¤³¤ì¤ÏåºÎï¤À¤è¤Í¡ª¡¡ÅÁÅý¤È¹¾¸Í¤Î¿è¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
±ßÆ»¡¡ÏÃÂê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó ¥Í¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¶áÌ¤Íè´¶¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ß·Â¼¡¡°Õ³°¤È»þ·×¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤Í¡£
Ä»³¤¡¡ËÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤È»Å»ö¤ÎºÇÃæ¤ËAI¤äÄÌÃÎ¤¬È¿±þ¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Çµ¯¤³¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿»þ·×¤Ï1ËÜÉ¬Í×¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ß·Â¼¡¡¤É¤³¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤âÆ²¡¹¤È¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡£¤³¤Î¥»¥¤¥³¡¼¡¢¥·¥Á¥º¥ó¡¢¥«¥·¥ª¤Î3ËÜ¤Ê¤é»þ¹ï¹ç¤ï¤»¤â¼«Æ°¤À¤·¡¢ÄÌÃÎ¤â¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÎÉ¤¤¡£Î¹»þ·×¤âÆü¾ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ãÂç¾Þ¡ä
¢£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¶¼°Ò¤Î21Æü´Ö¡ª¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¸þ¤±¤Î1ËÜ
HUAWEI
¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡§4Ëü8180±ß¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡§5Ëü380±ß¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤¬¶¼°ÒÅª¡ª¡¡Ä¹¤á¤ÎÎ¹¤Ç¤â½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²á¤´¤»¤Þ¤¹¡Ê±ßÆ»¡Ë
¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ä¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡Êß·Â¼¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Áµ¡Ç½¤ò¤è¤ê¶¯²½¡£¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Þ¥Ã¥×¤Ç¼«¿È¤Î°ÌÃÖ¤äÌÜÉ¸ÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î1Ëü7000°Ê¾å¤Î¥³¡¼¥¹¥Þ¥Ã¥×¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¸þ¤ä·¹¼Ð¤â´Þ¤áÀïÎ¬Åª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¿å¿¼40m¤Þ¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ä¥¹¥Î¥Ü¤Û¤«¹â¤¤ËÉ¿åµ¡Ç½¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Á´ÈÌ¤ËÂÐ±þ¡£ºÇÂçµ±ÅÙ3000¥Ë¥È¤Ç²°³°¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¹â¤¤»ëÇ§À¤â¡ý¡£¤Û¤«¤Ë¤â°åÎÅ¾µÇ§¼èÆÀ¤Î¿´ÅÅ¿Þµ¡Ç½¤ä¿çÌ²¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤â¡£24»þ´ÖÍ·¤Ó¤«¤é·ò¹¯´ÉÍý¤Þ¤Ç¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ªÇ¤¤»¤Î1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¼Maker¡Çs Recommend¡¼
¡ØHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡Ù¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤Ç21Æü´Ö¤â¤Ä¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿Æ°¤ÎºÝ¤Ë¤â·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âÍê¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£Î¹Àè¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»¶Êâ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï²°³°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔ»Ô¤Î¥Þ¥Ã¥×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ø¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¼ê¸µ¤Ç¥Þ¥Ã¥×¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅÔ»Ô¤ÏÈóÂÐ±þ¡Ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¿´ÅÅ¿ÞÂ¬Äê¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤âËèÆü¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó PRÃ´Åö¡¿ÃæÌî¤µ¤ó¡Ë
>> HUAWEI¡ÖHUAWEI WATCH GT 6 Pro¡×
¡ãÍ¥½¨¾Þ¡ä
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£°ÛÁÇºàMIX¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸«¹û¤ì¤Þ¤¹
¥·¥Á¥º¥ó
¡Ö¥¢¥Æ¥Ã¥µ ACT Line ¥¨¥³‧¥É¥é¥¤¥Ö GPS ±ÒÀ±ÅÅÇÈ»þ·×¡ÊCC4105-69E¡Ë¡×¡Ê33Ëü±ß¡Ë
¸ÄÀÅª¤ÊÈ¬³Ñ·Á¥Ù¥¼¥ë¤ËÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê±ßÆ»¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¤¬Èó¾ï¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º»ëÇ§À¤¬¹â¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ÊÄ»³¤¤µ¤ó¡Ë
ÁÆ¤¤¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó²Ã¹©¤ÎÈ¬³Ñ·Á¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ù¥¼¥ë¤ÈÈ©¤ËÍ¥¤·¤¯¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î5ÇÜ°Ê¾å¤Î¶¯ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¡£°ÛÁÇºàÆ±»Î¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ìÂÎ²½¤µ¤»¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿1ËÜ¤Ç¤¹¡£Ê¸»úÈ×¤Ï¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¤Î¸¶ÀÐ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¶âÂ°¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥ê¥Ã¥É¤«¤ÄÀº×û¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¡£¡È¥µ¥Æ¥é¥¤¥È ¥¦¥¨¡¼¥Ö GPS¡É¤Ë¤è¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê»þ¹ï¡¦¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¼«Æ°½¤Àµ¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥À¥Ö¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Õ¥é¥¤¥È¡Éµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç¡¢2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¸½ÃÏ»þ¹ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£È¿¼Í¤òÍÞ¤¨¤¿Ê¸»úÈ×¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤ÉÆü¤ÎÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë»þ¹ï³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¼Maker¡Çs Recommend¡¼
¥±¡¼¥¹¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î·Á¤Ï¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à²Ã¹©¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡Ö¥·¥Á¥º¥ó¡×¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ¹ï¾ðÊó¤Î¤ß¤Î¼õ¿®¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂ®¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÖºÇÃ»3ÉÃ¡×¤Ç¼õ¿®¤Ç¤¤ë¡¢¥¨¥³¡¦¥É¥é¥¤¥ÖGPS±ÒÀ±ÅÅÇÈ»þ·×¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Á¥º¥ó»þ·× ÀëÅÁÉô PR²Ý¡¿À¾Æ»ÍÎ¤µ¤ó¡Ë
>> ¥·¥Á¥º¥ó¡Ö¥¢¥Æ¥Ã¥µ¡×
¡ãÍ¥½¨¾Þ¡ä
¢£±§ÃèÁ¥Æâ¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÌ¤Íè´¶¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤µºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤¬Èþ¤·¤¤
¥»¥¤¥³¡¼
¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó ¥Í¥¯¥¹¥¿¡¼¡ÊSBXD037¡Ë¡×¡Ê27Ëü5000±ß¡Ë
¶áÌ¤Íè´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»É¤µ¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤â»È¤¨¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤â¥¤¥¤¡Ê±ßÆ»¡Ë
±§ÃèÁ¥Æâ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¶áÌ¤Íè´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£¥±¡¼¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥ä¥ë¤ò¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤·¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿Â¤·Á¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥¤¥ä¥ëÉôÊ¬¤Ï¡¢3Êý¸þ¤Ø¤È¿¤Ó¤ë¼ÊÌÏÍÍ¤òºÎÍÑ¡£¾å²¼º¸±¦¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¹¤¬¤ëÌµ½ÅÎÏ¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¼¥ë¤Ï°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2ÁØ¹½Â¤¤Ç¡¢6¥«½ê¤ÎÀÚ¤ê·ç¤¤«¤é²¼ÁØÉô¤Î¶âÂ°¤¬¸«¤¨¡¢12¥«½ê¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹©É×¤â¡£¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3X62¤òÅëºÜ¡£¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ï42mm¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¼Maker¡Çs Recommend¡¼
GPS ±ÒÀ±ÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó½¤Àµ¤ä¼«Æ°»þ¹ï½¤Àµ¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê±§ÃèÁ¥¤ÎÆâÉô¶õ´Ö¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥»¥¤¥³¡¼ ¥¢¥¹¥È¥í¥ó¤ÎÀè¿ÊÀ¤ò¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á ¹ÊóÃ´Åö¡Ë
>> ¥»¥¤¥³¡¼¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥ó¡×
¡ãÍ¥½¨¾Þ¡ä
¢£ÄÁ¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ï»Å¾å¤²¤ËÈëÌ©¤¬¡ª
¥«¥·¥ª
¡ÖOCEANUS Manta S7000 Series OCW-S7000CN-1AJF¡×¡Ê30Ëü8000±ß¡Ë
ÅÁÅýµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¨°ï¡£¿è¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡Êß·Â¼¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç1ËÜ¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¹¥¤ß¡ª¡ÊÄ»³¤¤µ¤ó¡Ë
¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡£¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤Î¡ÈÀé¶Ú¡Éµ»Ë¡¤ò¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë»Ü¤·¡¢¾åÈ¾Ê¬¤ò·îÌÀ¤«¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Êü¼ÍÀþ¥«¥Ã¥È¡¢²¼È¾Ê¬¤ò¿åÌÌ¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¸½¤·¤¿¿åÊ¿¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢·îÌÀ¤«¤ê¤¬º¹¤·¹þ¤àÀÅ¤«¤ÊÌë¤Î³¤¤òÉ½¸½¡£¸÷¤Î²Ã¸º¤Ç¥ª¥·¥¢¥Ê¥¹¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§Ì£¤¬¸½¤ì¡¢°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ÇÆü¡¹³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï·îÌÌ¤ò»×¤ï¤»¤ëÍüÃÏÄ´¤Î¼Á´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£3¤Ä¤Î¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤òµ¡Ç½Åª¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥Õ¥§¥¤¥¹¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¡¼Maker¡Çs Recommend¡¼
·î¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Ìë¤Î³¤¤ò¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥¿¥ó³°Áõ¤È¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¥Ù¥¼¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¹¾¸ÍÀÚ»Ò¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ë»°Âå½¨ÀÐ ËÙ¸ýÅ°»á¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¥Ù¥¼¥ë¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç¡ÖÀé¶Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¼¥ëÅ·ÌÌ¤Ï3-9»þ¥é¥¤¥ó¤ò¶³¦¤Ë¡¢¾åÈ¾Ê¬¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¡¢²¼È¾Ê¬¤òÂ¿ÌÌÂÎ¤Ë²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·îÌÌ¤Î±úÆÌ¤ä±¢±Æ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥À¥¤¥¢¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢·îÌÌ¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÍ¥Èþ¤ÊÉ½¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥«¥·¥ª·×»»µ¡ ¹ÊóÀëÅÁÉô¡¿¿·Ã«¤µ¤ó¡Ë
>> ¥«¥·¥ª¡Ö¥ª¥·¥¢¥Ê¥¹¡×
¡ãÍ¥½¨¾Þ¡ä
¢£±¿Æ°¤«¤é¿çÌ²¤Þ¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È
Apple
¡ÖApple Watch Series 11¡×¡Ê6Ëü4800±ß¡Á¡Ë
¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹ñ¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¡Ë
ÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌò¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
Æü¡¹¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£¿·¤¿¤Ë²áµî30Æü´Ö¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤é¹â·ì°µ¤ÎÃû¸õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëºÝ¤ÎÄÌÃÎ¤ä¡¢¿çÌ²¥¹¥³¥¢¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¤äÂÎ¤Î²óÉüÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÄÉ²Ã¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿çÌ²»þ¤ÎÌµ¸ÆµÛ¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¤¿¤ê¡¢Ìë´Ö»þ¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¿´¶¯¤¤1ËÜ¤Ë¡ª¡¡¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈApple Intelligence¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈWorkout Buddy¡É¤Ë¤è¤ë²»À¼¤Ç¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¡£¤Þ¤¿¼ê¼ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇºÇÂçÌó24»þ´Ö¡£
>> Apple¡ÖApple Watch¡×
>> ÆÃ½¸¡ÚGoodsPress Web Î¹¥â¥Î¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡Û
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÁêÀî¿¿Í³Èþ¡¡¼Ì¿¿¡ÊÂç¾Þ¡Ë¡¿ÅòÀõÎ©»Ö¡ÊY2¡Ë¡ä
ÁêÀî¿¿Í³Èþ¡Ã¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë·Ï»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢IT·Ï½µ´©»ï¡¦·î´©»ï¤ÇÌó10Ç¯°Ê¾åÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ñ¸÷¡¢¹Ò¶õ´ØÏ¢¤Î¼èºà¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®Ãæ¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Apple Watch¤òUSB-C¤Ç½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¿Í½¸¤Þ¤ì¡¼¡ªÀìÍÑ¥±¡¼¥Ö¥ëÌäÂê¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥ó¥É
¢¡¥¬¡¼¥ß¥ó¤Î¥ß¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡È¥Ç¥¸¥¢¥Ê¡ÉGPS¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬AMOLEDÅëºÜ¤Ç¤µ¤é¤Ë¸«¤ä¤¹¤¯¿Ê²½¡ª
¢¡Çö¤¯·Ú¤¯Âç¤¤¯ÌÀ¤ë¤¤¡£¥¹¥ó¥È¤ÎËÜµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëºÇ¿·¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖSuunto RACE 2¡×