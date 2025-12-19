伝統の赤、縦に走るストライプ。浦和の新ユニホーム、ファンの反応は？「魅力的なデザイン」「シンプルでカッコいいな」
2026年２月から６月に開催される「明治安田J１百年構想リーグ」。半年間という特別な舞台で着用する１stユニホームを浦和レッズが発表した。
クラブの公式サイトによれば、新ユニは伝統の赤を継承し、縦に走るストライプの柄が特徴。2025シーズンから継続して、エンブレム＆チャンピオンスターをセンターポジションに配置されている。４つのタイトルを表わすチャンピオンスターには転写シートを採用。レプリカユニホームには、チームカラーの赤を強調したワッペン型のエンブレムも。
クラブの公式Xで「URAWA REDS 2026 New Uniform」と綴り、イメージ動画を公開すると、SNS上では「シンプルな赤が１番カッコいい」「魅力的なデザイン」「シンプルでカッコいいな」「争奪戦になるかなー」「25年と似てるな」「ストライプなのいいな」といった声があがった。
なお、2nd、GKユニホームのデザインは、2025シーズンから継続となる。３rdの着用予定はない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「シンプルな赤が１番カッコいい」――URAWA REDS 2026 New Uniform
クラブの公式サイトによれば、新ユニは伝統の赤を継承し、縦に走るストライプの柄が特徴。2025シーズンから継続して、エンブレム＆チャンピオンスターをセンターポジションに配置されている。４つのタイトルを表わすチャンピオンスターには転写シートを採用。レプリカユニホームには、チームカラーの赤を強調したワッペン型のエンブレムも。
クラブの公式Xで「URAWA REDS 2026 New Uniform」と綴り、イメージ動画を公開すると、SNS上では「シンプルな赤が１番カッコいい」「魅力的なデザイン」「シンプルでカッコいいな」「争奪戦になるかなー」「25年と似てるな」「ストライプなのいいな」といった声があがった。
なお、2nd、GKユニホームのデザインは、2025シーズンから継続となる。３rdの着用予定はない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「シンプルな赤が１番カッコいい」――URAWA REDS 2026 New Uniform