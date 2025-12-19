¡ÖÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹90Ëü±ß¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ë»È¤¦¡×Ç¯Æâ¤ÎÂà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿30Âå¡¦ÃÏÊý¸øÌ³°÷½÷À¤ÎºÆ½ÐÈ¯
Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡£2025Ç¯¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢Ì±´Ö¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤â¤ËÁý³Û¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½ÁÛ¤È·ë²Ì¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×
½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¡§´ØÅìÃÏÊý
¿¦¼ï¡§¸øÌ³°÷¡¦¼«¼£ÂÎ¶ÐÌ³
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷¡ÊÀµµ¬¿¦°÷¡Ë
¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§10Ç¯°Ê¾å
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í600Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô1100Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§2000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§3000Ëü±ß
2025Ç¯¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤ëÍ½Äê¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö³ÛÌÌ90Ëü±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¶â³Û¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾ºµë¤â¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤³2Ç¯¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¿ä°Ü¤Ï³ÛÌÌ¤Ç¡Ö2024Ç¯¤Ï87Ëü±ß¡¢2023Ç¯¤Ï85Ëü±ß¡×¤È¡¢½çÄ´¤ËÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë»È¤¦Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÂà¿¦µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÇÄ¹¤á¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÏ¢µÙ¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Èµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ä¹´üµÙ²Ë¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÃµ¤·¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡ÖÃù¶â¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½ÁÛ¤È·ë²Ì¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§30Âå½÷À
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×
½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¡§´ØÅìÃÏÊý
¿¦¼ï¡§¸øÌ³°÷¡¦¼«¼£ÂÎ¶ÐÌ³
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷¡ÊÀµµ¬¿¦°÷¡Ë
¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§10Ç¯°Ê¾å
¸½ÍÂ¶â¡§2000Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§3000Ëü±ß
¡ÖÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï³ÛÌÌ90Ëü±ß¡£ºòÇ¯¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¡×º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î30Âå¤Î½÷À¡£¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÀµµ¬¿¦°÷¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾å¡×¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤ëÍ½Äê¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö³ÛÌÌ90Ëü±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¶â³Û¤ÏÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾ºµë¤â¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤³2Ç¯¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¿ä°Ü¤Ï³ÛÌÌ¤Ç¡Ö2024Ç¯¤Ï87Ëü±ß¡¢2023Ç¯¤Ï85Ëü±ß¡×¤È¡¢½çÄ´¤ËÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÂà¿¦µÇ°Î¹¹Ô¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡×º£¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹³Û¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ï¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤Î°¤µ¤ä¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¼Â¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬ËÜÅö¤Ë¿É¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢Î¹¹Ô¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë»È¤¦Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÂà¿¦µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÇÄ¹¤á¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÏ¢µÙ¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÅÓÃæ¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Èµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ä¹´üµÙ²Ë¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÃµ¤·¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡ÖÃù¶â¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)