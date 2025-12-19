·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¡¡90Âå½÷À2¿Í¤¬»àË´¡¡¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÃæ¡¡ÀéÍÕ¡¦Åì¾±Ä®
¤±¤µ¡¢ÀéÍÕ¸©Åì¾±Ä®¤Ç70Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿90Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Åì¾±Ä®ºûÀî¤í¤ÎÄ®Æ»¤Ç¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃ±ÆÈ»ö¸Î¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤Ï¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁ÷·ÞÃæ¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿90Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê±¦¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
