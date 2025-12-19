¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÎÊÝ¸±µëÉÕ¸«Ä¾¤·¡¢´µ¼Ô¤ËÄÉ²ÃÉéÃ´µá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÁÏÀß¤Ø¡¡¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤¬¹ç°Õ
»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤ä¸úÇ½¤¬»÷¤¿½èÊýÌô¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ËÄÉ²Ã¤ÇÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎºØÆ£À¯Ä´²ñÄ¹¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÉô¤Î°åÌôÉÊ¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÏÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÌôºÞÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤â¤È¤Ë´µ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÉéÃ´¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡ºØÆ£À¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ëÆ°¤¤Ë¸þ¤±¤¿É÷·ê¤ò¶õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²þ³×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡Ö¼¾ÉÛÌô¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼Ìô¡¢°ßÄ²Ìô¤â°ìÄêÄøÅÙ´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÅÞ¤ÏÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Î¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢OTCÎà»÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨Êý¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂÌ³¼Ô´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£