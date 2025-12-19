¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬²Î¤¤¾å¤²¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ú²Î¾§¶Ê¡õ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖDOWNTOWN+¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯REBOOT¡Á·Ý¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç²Î¤¦¤¢¤Î»þ¤Î¤¢¤Î¶Ê¡Á¡Ù¤ò24Æü¸á¸å3»þ¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ªµ¢¤ê¡ª¡×´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¡ãÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÍÍ»Ò¡ä
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó2¿Í¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ºØÆ£»Ê¡Ê¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¡¢±·ÏÂ¹°¡Ê¶ä¥·¥ã¥ê¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¤¬Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¿¹»°Ãæ¡¦¹õÂô¤«¤º¤³¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ý¿Í¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤½é½Ð¤·¤ÎÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢¾Ð¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ëÈà¤é¤¬¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¡¼¥¹¤Ç¿¿·õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤ÏÉ¬¸«¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§¥·¡¼¥ó¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£·Ý¿Í¤Î²Î¾§¶Ê¡õ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆ¯¤¯ÃË¡×(1990Ç¯)
¸¶¶Ê¡§¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§ºØÆ£»Ê¡Ê¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖÆ¯¤¯ÃË¡×¤Ï¡¢Í§Ã£¤Î¤¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤ÆÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBELIEVE IN LOVE¡×(1991Ç¯)
¸¶¶Ê¡§LINDBERG
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§¤æ¤á¤Ã¤Á(3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Î¾¿Æ¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÆó¿Í¤È¤âLINDBERG¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤ÇÎ®¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªÌ´Ãæ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾²¤òÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÖÎø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×(1991Ç¯¡Ë
¸¶¶Ê¡§¤¹¤«¤ó¤Á
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§¾±»ÊÃÒ½Õ(ÉÊÀî¾±»Ê)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤´¤Ã¤Ä¡×À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ß¥¥Æ¥£¤«¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Î²Î»ì¤ÎÉôÊ¬¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë²Î¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡×(1994Ç¯)
¸¶¶Ê¡§±üÅÄÌ±À¸
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§±·ÏÂ¹°(¶ä¥·¥ã¥ê)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÍ¤¬11ºÐ¤Î»þ¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£±üÅÄÌ±À¸¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥Ï¥â¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖWOW WAR TONIGHT¡Á»þ¤Ë¤Ïµ¯¤³¤»¤è¥à¡¼¥ô¥á¥ó¥È¡Á¡×(1995Ç¯)
¸¶¶Ê¡§H Jungle with t
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢WOW WAR TONIGHT¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢30Ç¯±Û¤·¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£200Ëü²óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿¿·õ¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×(2004Ç¯¡Ë
¸¶¶Ê¡§ÉÍÅÄ²í¸ù¤Èô¢¸¶·ÉÇ·
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§·ó¶áÂç¼ù(EXIT)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤òÎáÏÂ¤Ë²Î¤¦¤Î¤Ï²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¾ïÆüº¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òË«¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ë¥á¥í¤â²Î»ì¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤«¤éÌ¼¤Ø~¤µ¤ä»ø¤Î¼ê»æ~¡×(2011Ç¯)
¸¶¶Ê¡§ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë
¥«¥Ð¡¼²Î¾§¡§¤¯¤Ã¤¡¼¡ª(ÌîÀÇúÃÆ)
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤é¤Ï·Ý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Þ¤Ä¤Ë¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡§¿¹»°Ãæ¡¦¹õÂô¤«¤º¤³
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖÌ´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡×¤È¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¨¤¨´¶¤¸¡×¤ÎOP¶Ê¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ã¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»ä¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ªµ¢¤ê¡ª¡×´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¾¾ËÜ¿Í»Ö¡ãÀ¸ÇÛ¿®¤ÎÍÍ»Ò¡ä
