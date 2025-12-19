筋肉マッチョで食事も気をつかっている、と話す人気お笑い芸人の野田クリスタルさんは至って健康体質に見えます。しかし、酔い止め薬が手放せず、夜ふかしすると翌日は体調不良になるほどの過敏体質。でもそれこそが、健康のバロメーターになっているそうです。

【写真】キレイな筋肉美＆肌ツヤを披露する野田さんの姿に「過敏体質には見えん」（9枚目/全13枚）

「タフに見られますが」酔い止め薬は常備

── M-1での優勝経験を持つお笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさん。芸人として活躍するかたわら、ゲームクリエイター、さらに筋肉芸人としてトレーニングジムのプロデュースまで手がけるマルチな活動ぶりです。まさに「三足のわらじ」を履く日々ですが、それだけハードに動くには、肉体的にも精神的にもかなりタフじゃないと持たないですよね？

野田さん：いや、全然タフじゃないですよ（笑）。むしろ過敏なほうです。だからこそ自分の状態をつねに客観的に見て「これ以上はムリだな」と思ったら、1歩手前でブレーキをかけるようにしています。しかも、体質はかなり過敏です。とくに乗り物にはめっぽう弱くて。電車、バス、船、新幹線、どれもダメ。自分で運転すれば大丈夫なのでは？と聞かれますが、そんなことないです。だって、原付に乗っている最中に酔ったことありますから（笑）。

中学校の母校50周年で登壇も

── 筋肉芸人としてのマッチョでタフなイメージとは真逆ですね。芸人さんは移動が多いですから、大変では？

野田さん：そうなんです。だから、酔い止め薬を箱買いして常備しています。365日ほぼ毎日薬を飲むので、効かなくなったときが怖いですね。薬を飲まないと、新宿から渋谷までの数分間乗っただけでも気分が悪くなるんです。しかも、僕は薬全般が効きすぎてしまう体質でもあって、市販の風邪薬を飲んだだけで1日中動けなくなることも。だから、安易に薬に頼るわけにもいかなくて、体調管理がけっこう難しいんです。

過敏体質は「悪いことばかりじゃない」

── 日々のコンディション管理も欠かせませんね。

野田さん：夜ふかしがいちばんダメなので、なるべく規則正しい生活を心がけています。ただ、深夜にラジオ番組のMCをやっているんですけど、翌日はだいたい鼻血が出ます（笑）。体がそうやって、（ラジオ出演で）夜ふかししたから「休め」と、教えてくれているのかもしれません。

でも、体調管理が難しい繊細な体って、弱点に見えてじつは「センサー」みたいなものだと思っていて。やり過ぎてしまうと、体が先に「もう限界だよ」って、教えてくれる。つまり、体が壊れる前にブレーキをかけてくれる「安全装置」のような存在なんです。だから僕にとっては、過敏なこの体質はリミッターであると同時に、体が発するピンチを守ってくれる感覚も持ち合わせている。過敏なことは悪いことばかりじゃないんです。

── 自分の体の声にきちんと耳を傾けながら、バランスをとっているのですね。 野田さんは、ゲーム制作も筋トレも、誰かに習うのではなくすべて「独学」を貫いていると伺いました。そこにもやはり、「自分の感覚でやる」ことへのこだわりがあるのでしょうか？

野田さん：根っこは同じかもしれません。そもそも僕は、人に教わるのがすごく苦手なんです。正解へのルートが最初から決められていると、考える余地がなくなる気がして。教えられた通りに進むと、どうしても正解をなぞるだけになってしまい、失敗する自由もなくなってしまう。

自分のやり方で試して、間違えて、「ああ、こういうことか」と身をもって実感する。そのプロセスがないと、どうも納得できないんです。性格的な部分もあると思いますが、僕にとっては、自分の手でたしかめることが何より大事なんです。

失敗するから自分の理解も限界も知れる

── 効率やスピードが求められる時代に、珍しい考え方かもしれません。たとえばゲームでも、まずは攻略本を見ずに自分のやり方で試してみるんですか？

野田さん：そうですね。先に自分で解いてから、答え合わせの感覚で攻略本を後で見ることが多いです。人が「これはやっちゃダメ」と言うことでも、実際にやってみて「なるほど、こういう意味か」と、理解して初めて腹落ちする。そうじゃないと、自分の血肉にならない気がするんです。これは、学生時代の授業にも通じる感覚かもしれません。

── そうしたこだわりがあると、学校の授業は少し窮屈だったのでは？

野田さん： まさにそうでした。勉強自体は嫌いじゃなかったけれど、授業は大嫌いでした（笑）。うちは兄がすごく優秀で、ピンチのときだけ教えてもらうんですが、兄は教科書通りの説明をするんじゃなくて、僕がわかる言葉に「翻訳」して教えてくれるんです。「ここは覚えなくていい、ここだけ理屈を理解すれば解けるから」って。

そうすると一気に理解が進んで、それまで4点だったテストが満点になることもあって。 「教える側が相手に合わせてくれると、こんなに違うのか」と実感しました。だから、教わること自体が嫌いなんじゃなくて、「合わない教わり方」が苦手だったんだと思います。そんな兄はいま、教師をしています。

── 筋トレや食事の管理についても、トレーナーなどはつけずに？

野田さん：ぜんぶ自分で調べて、試して、失敗しながら覚えてきました。トレーナーについたことは一度もないんです。筋トレの情報はSNSや専門家の解説でつねにチェックしていますが、最終的には自分の感覚がいちばんたしかだと思っています。

人に教わると、その人のフォームやペースに引っ張られてしまう気がして。どの筋肉に効いているか、どんなリズムが合うかは、人によって全然違う。だからこそ、自分の体でたしかめないと納得できないんです。最初のうちは限界がわからなくて、やりすぎて腕が上がらなくなることも。でも、そうやって体で「自分ができる程度」を覚えるしかない。筋トレって、突き詰めれば自分の体を使った実験なんですよ。

ゲームを本格的に作り始めたのは2013年ころから。すべて独学で始めたという

── とはいえ、独学でやり抜くには相当エネルギーが必要ですよね。途中で行き詰まったり、投げ出したくなったりすることもあるのでは？

野田さん：独学って、誰にも強制されないから、サボろうと思えばいくらでもサボれてしまう。だからこそ、ちょっとでもしんどくなると、投げ出そうとする自分との戦いになる。行動し続けるためのエネルギーは、突き詰めると「好き」かどうか。結局は、そこに尽きると思います。

取材・文／西尾英子 写真提供／野田クリスタル