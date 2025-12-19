ユーチューバー・ヒカル（34）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・進撃のノア（30）と離婚したことを発表した。2人は今年5月に「0日婚」をしていたが、わずか6カ月でのスピード離婚となった。

ヒカルは進撃のノアと動画に登場。「皆さんに僕たち2人から報告があります」と切り出したヒカル。「ずっと報告をしてばかりになるんですけど、これが最後になるんで聞いてください」とし、「まず、結論から言いますと、離婚しました」と離婚したことを発表した。

「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっとかき回し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果、こうなりました」と続け、「自分勝手に生きた結果、こうなってるんで弁解の余地はありません」と自身に原因があるとした。

0日婚やオープンマリッジ宣言などを経て、自身の活動に影響が出たことなどに触れ、「結婚」を窮屈に感じたことを明かした。また、ノアやその周辺に迷惑をかけたことも謝罪。2人は結婚指輪を外し、「ありがとうございました」と一礼して動画を締めくくった。

2人の結婚は「0日婚」として話題に。しかし、9月14日にアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言し、大炎上。チャンネル登録者数は最高で507万人いたが、現在は481万人にまで減っている。