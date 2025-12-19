£¶¥«·î¤ÇÎ¥º§È¯É½¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬ËÜ²»¡Ö£°Æüº§¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢Æñ¤·¤¤¡×ÇË¶ÉÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤ÏYouTube
¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£5·îËö¤Ë¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤Ë¤è¤ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤¹¤ÈÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤¿·ë²Ì¡£ÊÛ²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£YouTube¤Î±¿±Ä¤â1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¡¢¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¤ò°ìÈÖ¾å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜÅö¤Ï»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Î¥¢¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐYouTube¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¥Î¥¢¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¥¦¥Á¤é¿ÆÍ§¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Ò¥«¥ë¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£0Æüº§¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò³°¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£5·î31Æü¤Î·ëº§È¯É½¤«¤é¤ï¤º¤«6¥«·î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤Ï9·î14Æü¹¹¿·¤ÎÆ°²è¤ÇºÊ¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÏÁÐÊý¤ÎÉâµ¤¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×Àë¸À¤ò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ°²èÅê¹Æ¤«¤é24»þ´Ö¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÆ°²èÅê¹Æ»þ¤Î507Ëü¿Í¤«¤é500Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤à495Ëü¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£1Æü¤ÇÌó12Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£14Æü¸½ºß¤Ç¤Ï481Ëü¿Í¤Ç¡¢Ìó26Ëü¿Í¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤Î¥Î¥¢¤ÏÂçºå¥ß¥Ê¥ß¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Ë°Ü¤ê¡¢5Ç¯¤ÇÇ¯¼ý2²¯±ß¤òÃ£À®¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢Ãø½ñ¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£