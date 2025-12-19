Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÈàÎ©¾ìµÕÅ¾á¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¤Ï¤¡¡ª¡©¡×¡Ö²¶¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î°ì¸À¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ö³Á¾Â»á¡×¤È¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍµÒ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬°ìÌÐ¤è¤ê³Á¾Â»á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢°ìÌÐ¤Ï¡ÖÀè¤Ë¡Ø³Á¾Â¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¤¢¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤À¡Ù¡£²¿¤À¤³¤ì¡©¡¡µÕÅ¾¸½¾Ýº£µ¯¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ëµ¤Ê¬¤Î°¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Î»Å»ö¤Î¤¿¤á¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë»þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡£°ìÌÐ¤È³Á¾Â»á¤Î¼ÖÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¡¢±Ø¹½Æâ¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö³Á¾Â¤¬¡Ø°ìÌÐ¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤¢¤¿¤·ºÇ¶áÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÇÀÊ¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¡£¤Ï¤¡¡Á¡ª¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦»ö¡©¡¡ÁÇ¿Í¤¬¡ØÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö³ä¤ì¤Æ¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡×¤È¤ÖÁ³¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£²¶²¿Ç¯¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¤¢¤¤¤Ä¤¿¤«¤À¤«ºÇ¶á¤À¤è¡©¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¡Ö¼¡¤¢¤¿¤ê¡Ø¥¿¥ê¡¼¥º¡¢£²¸ÄÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÍê¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ë¡×¤ÈÃã²½¤¹¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö²¶¤¬Íê¤Þ¤ì¤ë¤Î¡©¡¡²¶¤¬¿·´´Àþ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¡©¡¡¡ØÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡©¡¡²¶¤¬³ä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ª¡×¤È¥×¥ó¥×¥ó´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£