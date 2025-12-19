ヒカル＆進撃のノア、離婚発表「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けて」5月に交際0日婚からのオープンマリッジ公表
【モデルプレス＝2025/12/19】YouTuberのヒカルが12月19日、自身のYouTubeにて、妻で実業家の進撃のノアと離婚したことを発表した。
【写真】“オープンマリッジ”公表のヒカル＆進撃のノア、離婚発表
ヒカルは「まず結論から言いますと、離婚しました。言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と発表。交際0日婚だった2人は「勢いで、YouTubeのためなのか、自分がその時結婚したかったからなのか、いろんな感情はあったんですけど結果0日婚しようと言ってで多分その瞬間は真剣に思ってる部分もあったんで、それを伝えてノアも了承してくれて結婚に至ったんですけど、僕の中で気持ちがずっとぶれていって、当時0日婚した時の気持ちと1ヶ月後、2ヶ月後の気持ちは全然別物で」とオープンマリッジ公表に至った経緯までを明かし、ノアもこれまでの思いを語っている。
また、ヒカルは「色々難しいなと思いました。結婚って。0日婚とかよくないなって思いました」と吐露。進撃のノアも「でも後悔はしてない」と頷いた。続けてヒカルは「後悔はなくて、実際やってみないと分かんないこともいっぱいあったし、実際やってみて『こんなに結婚って大変なんだ』っていう。だから結婚生活続けてる人どんだけすごいんだろうって思うしとか、色んなことは学びになった」と結婚生活を振り返った。動画では指輪を外し、「とりあえずこれからは元嫁元旦那。もしかしたらYouTubeを撮る日が来るかもしれない。まだその辺は全くわかんないですけど、もう重い話とか暗い話はこの動画で最後にして、コメント欄でも誰が悪いとか炎上させるみたいなことはやめてほしいです。悪いと言ったら確実に僕が悪いです」と呼びかけ、握手する場面もあった。
ヒカルと進撃のノアは、5月31日「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
◆ヒカル＆進撃のノア、離婚発表
◆ヒカル＆進撃のノア「交際0日婚」「オープンマリッジ」で話題
