¥µ¥ó¥¿¤Ï¹âÇ¯¼ý¼Ô¤Ë¤ÏÌµ±ï¤Ê¤Î¤«¡¡¹ñÌ±Ì±¼çµÄ°÷¡¢¡Ö178Ëü±ß¡×¹ç°Õ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¢ªÈãÈ½¤Ç¼Õºá
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸¶ÅÄ½¨°ì»²±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯12·î18Æü¤ËX¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½êÆÀÀÇ¤Î¤«¤«¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¥µ¥ó¥¿¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÈÏ¤ÊÈÏ°Ï¤Î³§ÍÍ¤Ë2.7Ëü¡Á5.6Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤ªÅÁ¤¨¡×
¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï18Æü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¤«¤«¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¸½ºß¤Î160Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯¼ý665Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎºÇ¹â³Û¡Ê104Ëü±ß¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤¬Ìó8³ä¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß¤ÎÊý¤ÇÇ¯´Ö5Ëü6Àé±ß¤Î¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ø¸½ÌòÀ¤Âå¡Ù¡¢¡ØÃæ´ÖÁØ¡Ù¤Ë¼ê¸ü¤¤ÉéÃ´·Ú¸º¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ÅÄ»á¤Ï18Æü¤ËX¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¡Ö¤È¤â¤Ë´Ø½ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëXÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ä¤â¤ß¤ÎÌÚ¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖSanta has just come to town¡ª¡ª¡Ê¥µ¥ó¥¿¤¬³¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥µ¥ó¥¿¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ÅÄ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³§¤ËÍè¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥µ¥ó¥¿¤ÏÍè¤Í¤¨¤ó¤À¤±¤É¡©¡×¡ÖÇ¯¼ý2545Ëü°Ê¾å¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆñ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¸¶ÅÄ»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë¡¢¡ÖÎÏÉÔÂ¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý2500Ëü°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÎÏÉÔÂ¤Ç¾®¤µ¤¤¡Ê¥µ¥ó¥¿¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý665Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢Ç¯¼ý2545Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¸¶ÅÄ»á¤ÏÍâ19Æü¡¢¡ÖÈ¯¸À¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÇÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÇ¯¼ý200Ëü±ß¡Á2545Ëü±ß¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¡Ê8³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë99.7%¤Î¹ÈÏ¤ÊÈÏ°Ï¤Î³§ÍÍ¤Ë2.7Ëü¡Á5.6Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢²¼µ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢È¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÜÇ¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¤Ï¸ò¾Ä¾å¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¼ýÀ©¸ÂÅ±ÇÑ¤Ë¸þ¤±ÍèÇ¯°Ê¹ß¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸¶ÅÄ»á¤Ï¶ÌÌÚ»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦¹áÀî¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡£