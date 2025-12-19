◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）

女子ショートプログラム（ＳＰ）でジュニアの１６歳、岡万佑子（まゆこ、木下アカデミー）が７３・２０点をマークし好スタートを切った。

冒頭でルッツ―トウループの連続３回転を決め、続いてトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も成功。後半の３回転フリップも降り、ノーミスで滑りきった。「トリプルアクセルに（ＳＰで）初めて挑戦して着氷することができて、すごくうれしい気持ちとホッとしている気持ち。まさか７０点台に乗れるとも思っていなかった。点数が出てすごくビックリした」と笑顔がはじけた。

ジュニアのＳＰは規定でトリプルアクセルを跳ぶことはできない。「トリプルアクセルを入れてＳＰを練習し始めたのは最近。ルッツ―トウが決まったらトリプルアクセルを入れようと決めていた」と語った。昨年北海道から京都に拠点を移し、木下アカデミーで浜田美栄コーチに師事している。２１日のフリーへ「落ち着いてノーミスを目指して、楽しんで悔いのない演技をしたい」と意気込んだ。