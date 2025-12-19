広瀬アリス、コメディエンヌとしての才能が輝く ムロツヨシ＆佐藤二朗が絶賛「『ヨシヒコ』から出ていたでしょ？」
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）、山田孝之（42）、広瀬アリス（31）が19日、都内で映画『新解釈・幕末伝』の初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】どういう光景？わちゃわちゃすぎる舞台挨拶
本作で福田組に初参加となった広瀬。全身タイツなどはっちゃけまくっている。ムロ＆佐藤＆山田がゆるくトークした後にマイクを握った広瀬は「このお三方の後に話すのが気まずすぎて」と苦笑い。すると佐藤は「あなた、新参加とは思えない。ずっと福田組を支えている感じ」と驚き、ムロも「『ヨシヒコ』から出ていたでしょ？あれは『ヨシヒコ』からの歴史がある人がやること」とコメディエンヌの才能を絶賛していた。
舞台あいさつには、福田雄一監督も参加した。
本作は、「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、桂小五郎を山田、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬が演じる。
