現役ドラフトで広島からヤクルトへの移籍が決まった大道温貴投手（26）が19日、東京都渋谷区神宮前の「PLAT SHIBUYA」でトークショーを行った。

イベントには広島の同僚だった同学年の高橋昂也投手（27）も出席。ヤクルト移籍前から実施が決まっていたイベントだといい、期せずして来季からの本拠地・神宮球場の間近での開催となった。

壇上に登場した大道は「移籍が決まったので、カープのことは何でも言えます」と禁断の暴露宣言で集まったファンを笑わせた。これに対して高橋は「何でもしゃべりすぎる大道君を制御する係で来てます」と笑顔で話した。

2人は高校時代から何度も対戦。3年夏の埼玉大会準決勝では春日部共栄の大道と花咲徳栄の高橋がエース同士で投げ合い、高橋が勝利した。

高橋は高校から、大道は八戸学院大を経て広島に入団。同じユニホームに身を包むことになった。

大の仲良しの2人。今月9日の現役ドラフトで大道がヤクルトから指名された際は、真っ先に高橋に伝えたという。

「決まった、ヤクルト」という連絡に高橋は信じることができず「ガチの冗談だと思っていた。まだ信じてない。ユニホームを着ないと信じられない」と話した。