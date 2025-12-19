¡ÖÆ¬¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤¬¡Ä¡×¥é¥Æ¥ó·Ï¡È¥Ç¥«½÷¡É¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÄË¡¹¤·¤¤µðÂç¤¿¤ó¤³¤Ö¤ò¸ø³«¡Ä½±·âÁê¼ê¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×
¡¡Àè½µ¤ÎÅ´Ãì·ãÆÍ¤Î»ÅÊÖ¤·¤Ï¡Ö³Û¤ÎÂç¤¤Ê¤¿¤ó¤³¤Ö¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Á°²ó¤Î¡ÈÌµÍÍ¤¹¤®¤ëKO·à¡É¤Îº¨¤ß¤«¤é¥é¥Æ¥óÈþ½÷¥Ò¡¼¥ë¤ò½±·â¤·¡¢¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤ä¤êÊÖ¤¹¡×¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤¬²ÃÂ®¡£¹³Áè¤Ï·ã²½¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÄË¡¹¤·¤¤¡ÈµðÂç¤¿¤ó¤³¤Ö¡É
¡¡WWE¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬³Û¤ÎµðÂç¤Ê¤¿¤ó¤³¤Ö¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¹Ó¤Ö¤ëÍðÆþ½Ï½÷¡É¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤Ø¤ÎÉü½²¤òÀÀ¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖRAW¡×ºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¥é¥±¥ë¤À¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ç¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬ÍðÆþ¤·¤ÆÂçË½¤ì¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¥é¥±¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ë¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤Æ»î¹ç¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤¿¡£Àè½µ¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¤¬¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë¥é¥±¥ë¤Î´ñ½±¤ò¼õ¤±¡¢Å´ÃìÁò¤ÇÂç¤Î»úKO¡£¡Ö»ä¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¤ä¤¿¤é¤È¸ùÏ«¼Ô¤Ö¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥É¤Ï¥º¥¿¥º¥¿¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÍðÆþ·à¤Ç¤â¡¢¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ï¥é¥±¥ë¤Ë¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤ò¤«¤Þ¤·¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÂÔË¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤¿¥é¥±¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³Û¤Î¤³¤Ö¤¬ÄË¡¹¤·¤¯±Ç¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¶¯Îõ¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡ÖÅÜ¤ê¿´Æ¬¥â¡¼¥É¡×¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡ª¡×¤È»Ø¤òÆÍ¤¤Ä¤±Àë¸À¡£¥Ò¡¼¥ë¤Ç¶¯ÌÌ¤À¤¬¡È¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¿Í¡É¤ÈÄêÉ¾¤¬¹â¤¤¥é¥±¥ë¤Î³Û¤¬¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¼ð¤ì¤¿¡È¾×·â¤Î³¨ÌÌ¡É¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç½Ö»þ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÆ¬¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡× ¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡¢¥é¥±¥ë¤Î³Û¤Ë¥Ç¥«¤¤¤³¤Ö¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖOMG¡ª¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¡×¡ÖÉü½²Ã£À®¡ª ¼¡¤Ï¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤Ë·É°ÕÊ§¤¨¤è¡×¤È¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀú¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥é¥±¥ë¤ÎÉü½²¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤¼¡×¤È¡¢¥é¥±¥ë¤ÎÇÜÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Àè·î¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î°¦Áþ·à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï·èÃå¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Ä¨¤ê¤Ê¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î¡È¤ª¤«¤ï¤êÍ×µá¡É¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿§µ¤¤ò¸«¤»¤¿¥é¥±¥ë¤¬»²Æþ¤·¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¡É¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤¿¤ó¤³¤Ö¡É¤¬Íè½µ¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¸«¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥±¥ë¤ÎÉü½²Àë¸À¤Ïº£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£
