【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】義実家での話し合い。夫には「緑の紙」を！＜第15話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第15話 離婚届を差し出す
【編集部コメント】
シホさんはこのために、仕事の休憩時間に離婚届をとりに行きました。そして、丁寧に自分の名前などを書き入れました。その字があまりにもキレイで書面からもシホさんの怒りが伝わり、アラタさんはすっかり縮みあがってしまいます。シホさんは仕事もしているし、実家の両親も元気で裕福。今回の離婚届はアラタさんを懲らしめるためだけだったかもしれませんが、その気になればいつでも一歩踏み出せるのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
