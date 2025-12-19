＜親をバカにして＞「なんでパート？正社員の能力ないの？」わが子の失言が許せない。誰のためだと…
親にとってわが子のひと言はときに優しく、ときに鋭く胸に突き刺さるもの。特に親が子どものために払ってきた犠牲や努力を本人もわかっているはずなのに、心ない言葉を投げかけられたら……。今回の投稿者さんは息子さんの残酷なひと言に深く傷ついて「許せない」という気持ちを抱えているようです。
『私が正社員ではないことをバカにした息子が許せません』
息子さんから「お母さんは何でパートなの？ 正社員として働く能力がないの？」とバカにした口調で言われてショックを受けた投稿者さん。現在は週に4〜5日、在宅でパート勤務をしています。もともとは正社員として働いていたものの、息子さんが2歳のときに療育に通い始めたことによって、正社員という働き方を諦めたのでした。旦那さんや義両親は非協力的で頼れる人もいなかったため、投稿者さんは孤軍奮闘していたのです。現在投稿者さんは自分のなかで折り合いをつけたものの、本当はずっと正社員として仕事を続けていたかったと話してくれました。もちろん正社員を辞めた理由は息子さんにも正直に伝えているそうです。だからこそ息子さんから自分の働き方をバカにするような発言をされて、許せない気持ちになってしまったのでしょうね。投稿者さんは「どうすれば息子の言葉を許せるのだろうか」と悩んでいるようです。
『「あんたのせいだよ！」と言わなかった投稿者さんは偉い。許さなくていいよ。怒りがおさまるまでそのままでいればいい』
『投稿者さんは旦那さん含めあまり協力者がいないなか、頑張ってきたんでしょ。それは事実です。無理に心の内を曲げる必要はないと思います。許せないことは許さなくていいんだと思う』
『積もりに積もったものがあって、息子さんを嫌いになりそうな自分を必死で押し留めてるように見える。「許せない」って気持ちをしばらくもつことを許してあげてもいいんじゃないかなぁ』
ママたちからは「無理に許さなくていい」と、温かくも強いエールが寄せられました。投稿者さんが抱える「許せない」という感情は「孤軍奮闘しながら、正社員という働き方を諦めてまで子どものために尽くした」という、積み重ねてきた努力と犠牲の裏返しといえるでしょう。その場で息子さんを責めなかった投稿者さんの我慢強さを称えつつ、その怒りや悲しみを無理に抑え込む必要はないとママたちは励ましました。「許せない」という気持ちを無理に押さえつけない、というアドバイスは投稿者さんの心を軽くするのではないでしょうか。
子どもにしっかり話すほうがいい
なぜ今の働き方なのか、もう一度経緯を説明する
『普通に説明したらいいと思う。「あなたを養育するのに手がかかった。正社員で働くならあなたを手放すしかなかったよ」と』
『働くには能力だけでなく、体力と環境も関わってくることを説明して、「だから私の能力のあるなしではないところで、正社員として仕事できないんだよ」と説明してやったらいいんじゃないかな』
『私は子ども自身に対して「あなたが衝動性が強く頻繁に怪我をして、日中にお迎えや通院の必要があったから正社員を退職した」と本人にハッキリ伝えた』
ひょっとすると息子さんは、投稿者さんが正社員という働き方を諦めた理由を忘れてしまっているのかもしれません。それならばもう一度、事実をきっぱりと伝えるべきだという意見も寄せられました。特に「息子さんをサポートするのに手がかかった」という事実は、息子さん本人こそ目を背けてはいけない現実でしょう。
自分の発言の重さを伝えるべき
『「思うのは自由だけど、発言した時点で多くの人に"性格が悪い嫌な奴"って思われて年々孤独になるよ。それでもいいなら好きなことを好きなだけ発言すればいい。ちなみに私もかなり嫌いになったわ。親子じゃなければ疎遠確定」って言うな』
このまま息子さんの発言を放置することは、親子関係や息子さんの将来的な人間関係にとって悪影響かもしれません。息子さんには心ない発言が他人に与える影響を伝えるべきとのアドバイスもありました。「心ない発言は将来的に孤独を生む」という現実を今のうちに息子さんに突きつけておくことが重要だ、と考えられたのでしょう。
子どものせいではない。悪いのは、孤軍奮闘させた旦那さん
『息子さんだけのせいじゃない。誰か悪いとしたら、力を合わせようとしなかった旦那さんだよ』
『息子さんは自分の気持ちを、父親である旦那さんにぶつけてみてはどうだろうか』
この問題の根源には、非協力的な旦那さんの存在もあると指摘されました。投稿者さんが正社員を辞めるという決断に至ったのは、旦那さんが非協力的だったことも理由のひとつでしょう。息子さんに対してだけでなく、旦那さんにも「あなたが協力してくれなかったから、私は正社員を辞めることになった」という事実を突きつけて、息子さんの発言について夫婦で話し合う必要がありそうです。
「許せない」という感情は、投稿者さんがどれだけ頑張ってきたかの証明です。どうしても許せないことは、無理に許す必要はないでしょう。パートという働き方を選んだのは、言うまでもありませんが「能力がないから」ではありません。「愛するわが子のため孤軍奮闘した結果、選び取った働き方」だと、改めて誇りをもつことが大切ではないでしょうか。