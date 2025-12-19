¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁ´Á³°õ¾Ý°ã¤¦¡×Î¾¿Æ¤ÏÌ¾ÇÐÍ¥¡¢ºÊ¤Ï¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Äà·ãÊÑá39ºÐÇÐÍ¥¡¦ÊÁËÜÍ¤¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª´é¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
Ä¹¤¯¿¤Ð¤·¤¿È±¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡Ä
¡¡Î¾¿Æ¤ÏÌ¾ÇÐÍ¥¡¢ºÊ¤Ï¸µNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä¡£39ºÐÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÊÁËÜÍ¤¡£ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä±é¤¸¤ë¾®Àâ²È¡¦ÌðÅº¹îÆó¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ò±é¤¸¤ëÊÁËÜ¤¬¡¢Ä¹¤¯¿¤Ó¤¿È±¤ò¸å¤í¤Ç·ë¤Ó¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!ÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁ´Á³°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡×¡ÖÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª´é¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Í¤¤ÎÉã¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÌÀ¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó(µýÇ¯64)¡£Äï¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¡¢ºÊ¤Ï18Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡£Í¤¤È°ÂÆ£¤Ï2012Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢17Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£