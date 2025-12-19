¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤³¤ì¤âËüÇî¤Ä¤Ê¤¬¤ê⁉àÄÅÅÄ¡õÍý²Ö¤Á¤ã¤óá¶¦±éCM¤¬¥Í¥Ã¥È¹Í»¡¤ÇºÆµÓ¸÷¡ª¡ÖÉÛÀÐ¡©¡×¡Ö°Æ¤ÎÄê¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï1¤ÎÀ¤³¦¡©2¤ÎÀ¤³¦¡©¡×
¡¡TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×½Ð±é¼Ô¤Îà²áµî¤Î¶¦±éCMá¤¬ºÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËüÇî²ñ¾ìÃæ¿´¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¥ï¡¼¥ë¥ÉKANPAI¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÎCM¡£¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤È17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×ºÇ¿·ºî¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¡ÖÍý²Ö¡×Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½÷Í¥¤Î¿¹»³Ì¤Í£¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍý²Ö¡×¤³¤È¿¹»³¤Ï°ì½ï¤Ë¿äÍý¤ò¤·»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯½õ¼êÌò¤Ç¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î²áµî2ºî¤Ë¤âÄÅÅÄ¤Î¥Ð¥Ç¥£¡¦ÎëÌÚÍýº»Ìò¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍýÆà¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£ÄÅÅÄ¤¬Îø¤¹¤ëÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤ÏÄÅÅÄ¤¬ËüÇî¤òË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡ÖËüÇî¤ÇÍýÆà¤Á¤ã¤ó¤È¥Ó¡¼¥ë¤ÎCM¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Ê¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤³¤«¤é¡¢»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë´¶¤¸¡©¡×¡ÖÉÛÀÐ¡©¡×¡ÖÅÁÀâ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤ä¤ó¾Ð¡×¡Ö°Æ¤ÎÄê¡¢ÄÅÅÄ´ò¤·¤½¤¦¡×¡ÖCM¤Î¥®¥ã¥é¤Ï1000Ëü±ß¤Ç¤¹¤«⁉︎¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£