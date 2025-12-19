来季J3に降格するロアッソ熊本は19日、FW神代慶人（18）がドイツ1部のアイントラハト・フランクフルトに完全移籍すると発表した。

熊本市出身の神代は10歳で熊本ジュニアに入ってから育成組織で育ってきた生え抜き。2022年にU―15（15歳以下）日本代表に選ばれてから年代別代表の常連で、16歳だった昨年3月20日にJ2リーグ戦でデビュー。19試合で5得点すると、今季も21試合でチーム2位の8得点をマークし、J2の優秀選手賞を受賞した。

将来の日本代表入りも期待される高校3年生が、若くして海外移籍のチャンスを勝ち取った。

神代はクラブを通じて「とても難しい決断でしたが、自分の夢を達成するために移籍という決断をしました。これからはアカデミー選手の目標となれるように世界で闘ってきます」などとコメントした。

神代慶人のコメント（全文）

このたび、アイントラハト・フランクフルトに完全移籍することを決断いたしました。

生まれた時から熊本で育ち、10歳の時にロアッソ熊本ジュニアに加入しました。

そこからロアッソ熊本で過ごした8年間、いろんな方々に支えられ、助けられてプロ契約や世代別代表にも選ばれることができました。

ロアッソ熊本の選手になり、熊本を代表するサッカーチームでプレーすることにとてもワクワクしてました。最初はなかなか試合に出れなかったり、怪我に苦しめられたり、いろんなことがありました。

しかし、どんな時でもアドバイスをくださる素晴らしいスタッフ、チームメイト、ファン・サポーターの方々に熱い声をかけてもらったり、いつも優しく接してくれた先輩方は全て僕の大切な宝物です。

今回の移籍はとても難しい決断でしたが、自分の夢を達成するために移籍という決断をしました。

これからはアカデミー選手の目標となれるように世界で闘ってきます。

8年間ありがとうございました。

行ってきます。