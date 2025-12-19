·¼²§ºù¤¬´ØÅì¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¡¡ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤é1¤«·î¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ê»³·Á¡¦Åìº¬»Ô¡Ë
»³·Á¸©¤¬À¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë·¼²§ºù¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿½Ð²Ù¤¬Åìº¬»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤ç¤¦½ÐÈ¯¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åìº¬»Ô¹âºêÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢53Ç¯Á°¤«¤é·¼²§ºù¤¬ºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½30ËüËÜ¤ò½Ð²Ù¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ïºî¶È¤ÎÌµ»ö¤Ê¤É¤òµ§´ê¤¹¤ë½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¸»ºÁÈ¹ç¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬¡ÖÀ¸»º¼Ô¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·¼²§ºù¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø»³²ÖÌÚÀ¸»ºÁÈ¹ç¡¡À¶Ìî¼þ¼£¡¡ÁÈ¹çÄ¹¡ÖÇ¯Æâ½Ð²Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àµ·î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïºé¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Ü¤ß¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Èºé¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿·Ç¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊúÉé¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âºù¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡×
²Ö¤òºé¤«¤»¤¿·¼²§ºù¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ì¤Ð1¤«·î¤Û¤É³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£