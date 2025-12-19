­àÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È­á¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ½¸¤á¤ëÁð´¢Ì±Âå¡á1999Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÇØ¶Ú¤Î¿­¤Ó¤¿ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¡Ä

¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡ÖShall we ¥À¥ó¥¹?¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡Ä¡£¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÏÂÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¡Ö¹¾Åì¥·¥Í¥Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤Æ¡ØShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡Ù¤Î¾å±Ç¤¬¤¢¤ê¡¢É×¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÁð´¢Ì±Âå(60)¡£

¡¡É×¤ÇÆ±±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¼þËÉÀµ¹Ô(¤¹¤ª¡¦¤Þ¤µ¤æ¤­¡¢69)¤ÎÎÙ¤Ç²ÖÂ«¤ò»ý¤Á²«¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö²ñ¾ì¤Ï¸ÅÀÐ¾ìÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡£¤³¤ÎÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿¼ÀîÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î¼Ì¿¿¤äµ­Ï¿¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¶¿ÅÚ¤¬À¸¤ó¤À°ÎÂç¤Ê±ÇÁüºî²È¤ÎÂ­À×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªåºÎï¤Ç¥¹¥Æ¥­♡♡♡¡×¡ÖÃåÊª»Ñ¤Ë¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡ÖÏÂÉþ»Ñ¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö²«¿§¤Î¤ªÃåÊª¤¬ÎÉ¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤♡ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê½Ð¿È¤ÎÁð´¢¤Ï1996Ç¯¤Ë¡ÖShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡×¤Ç½é½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÌò½ê¹­»Ê¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¼þËÉ´ÆÆÄ¤È·ëº§¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£