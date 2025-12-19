TUY

¤±¤µ¿·¾±»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤¢¤È¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ©¾å¤ÎÃËÀ­¤Ï2ÅÙ¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â¡¡¿·¾±»Ô¤Ç¼Ö¤ËÃËÀ­¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡Ê»³·Á¡Ë

·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¿·¾±»ÔÀôÅÄ¤Î»ÔÆ»¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸ÎÅö»þ¡¢ÃËÀ­¤ÏÏ©¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ­¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£