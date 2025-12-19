Ï©¾å¤ÎÃËÀ¤Ï2ÅÙ¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¡¡¿·¾±»Ô¤Ç¼Ö¤ËÃËÀ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡Ê»³·Á¡Ë
¤±¤µ¿·¾±»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤¢¤È¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏ©¾å¤ÎÃËÀ¤Ï2ÅÙ¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¡¡¿·¾±»Ô¤Ç¼Ö¤ËÃËÀ¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡Ê»³·Á¡Ë
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¿·¾±»ÔÀôÅÄ¤Î»ÔÆ»¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢ÃËÀ¤ÏÏ©¾å¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£