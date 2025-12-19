µîÇ¯5·î¤ÎÂçµ¬ÌÏ»³²Ð»ö¡¡¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥×²òÂÎ»þ¤ËÈ¯²Ð¤«¡¡ÃË¤òÁ÷¸¡¡Ê»³·Á¡¦ÆîÍÛ»Ô¡Ë
µîÇ¯5·î¡¢ÆîÍÛ»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î²òÂÎºî¶È¤ò¹Ô¤¤»³¤Ë±ä¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ²òÂÎ¶È¤ÎÃËÀ¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆîÍÛ»Ô¤Ë½»¤à²òÂÎ¶È¤Î74ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏµîÇ¯5·î¡¢ÆîÍÛ»ÔµÜÆâ¤Ç²òÂÎºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°µÁÌ³¤òÂÕ¤ê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î²òÂÎ»þ¤Ë¶âÂ°¤Î¥Ñ¥¤¥×¤òÀÚÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ²Ð²Ö¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢²¼Áð¤Ê¤É¤òÈ¯²Ð¤µ¤»»³²Ð»ö¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç²áµî10Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿»³²Ð»ö¤ÇºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½122¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤Û¤«·úÊª¤Ê¤É7Åï¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£