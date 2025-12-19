ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤Ç¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬ÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¡¡ÃË¤Ï30¡Á40ºÐ¡¢¿ÈÄ¹Ìó165Â¡¢¾å²¼¹õ¿§¤ÎÉþ¡¢ÎÐ¿§Ë¹»Ò¡¢¹õ¿§¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨À¾½ð¤Ï19Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è½ÕÆüÂæ5ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬ÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£ÉÔ¿³¤ÊÃË¤Ï30¡Á40ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹165ÄøÅÙ¡£¾å²¼¹õ¿§¤ÎÉþ¡¢ÎÐ¿§Ë¹»Ò¡¢¹õ¿§¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
