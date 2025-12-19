オール長崎で盛り上げ！来年1月『Bリーグオールスターゲーム』官民一体で関連イベント開催へ《長崎》
来年1月、長崎市で開催される
『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』。
このオールスターを契機に、まちの盛り上げにつなげようと、関連イベントの実行委員会が総会を行いました。
（鈴木長崎市長）
「長崎にとってチャンスなので、オール長崎で盛り上げを作っていきたい」
Bリーグオールスターゲームの関連事業の実行委員会総会には、鈴木長崎市長や長崎商工会議所など、約20人が参加しました。
オールスターを長崎市全体の盛り上げにつなげようと、官民一体となって実施していて、総会では実施予定の関連イベントについて報告が行われました。
ベルナード観光通りでは大会の期間中、パブリックビューイングや出場選手のサイン入りユニホームの展示などが行われる予定です。
（鈴木長崎市長）
「Bリーグオールスターゲームが長崎で開催される。スポーツで平和を発信する契機になれば」
来年1月16日～18日の3日間にわたり、ハピネスアリーナで開催される『Bリーグオールスターゲーム』。
メインイベントには、長崎ヴェルカから馬場 雄大選手と川真田 紘也選手が出場する予定です。
（B.LEAGUE 初野 慧さん）
「ヴェルカも今シーズン首位を走っていたり、すごくスポーツの盛り上がりや注目度が上がっているのを感じている。
この流れを途絶えないように、繋いでいかないといけない」
期間中、長崎のまちは “オールスタームード”一色に包まれます。