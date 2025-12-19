来年1月、長崎市で開催される

『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』。

このオールスターを契機に、まちの盛り上げにつなげようと、関連イベントの実行委員会が総会を行いました。

（鈴木長崎市長）

「長崎にとってチャンスなので、オール長崎で盛り上げを作っていきたい」

Bリーグオールスターゲームの関連事業の実行委員会総会には、鈴木長崎市長や長崎商工会議所など、約20人が参加しました。

オールスターを長崎市全体の盛り上げにつなげようと、官民一体となって実施していて、総会では実施予定の関連イベントについて報告が行われました。

ベルナード観光通りでは大会の期間中、パブリックビューイングや出場選手のサイン入りユニホームの展示などが行われる予定です。

（鈴木長崎市長）

「Bリーグオールスターゲームが長崎で開催される。スポーツで平和を発信する契機になれば」

来年1月16日～18日の3日間にわたり、ハピネスアリーナで開催される『Bリーグオールスターゲーム』。

メインイベントには、長崎ヴェルカから馬場 雄大選手と川真田 紘也選手が出場する予定です。

（B.LEAGUE 初野 慧さん）

「ヴェルカも今シーズン首位を走っていたり、すごくスポーツの盛り上がりや注目度が上がっているのを感じている。

この流れを途絶えないように、繋いでいかないといけない」

期間中、長崎のまちは “オールスタームード”一色に包まれます。