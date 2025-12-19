Ç¯Ëö¤ÎÂçº®»¨¡È¥æ¡¼¥â¥¢¡É¤Ç´ËÏÂ¡©¡¡¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤¬¡ÈÆÈ¼«¡É¤ÎÂÐºö
½ÂÂÚ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¡Ä¡£ÎãÇ¯¡¢Ç¯Ëö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤¬¡ÈÆÈ¼«¡É¤Îº®»¨ÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÍüÂÙ±¡¤Î»¨Æ§»ö¸Î
º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È10Æü¤Û¤É¡£
Åìµþ¤Î¾åÌî¥¢¥á²£¾¦Å¹³¹¡£Àµ·î¤Î¿©ºà¤òÇã¤¤µá¤á¤ëÇã¤¤ÊªµÒ¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤ÊªµÒ
¡ÖÃæ¥È¥í¤È¥¢¥ï¥Ó¡£¤³¤ì2000±ß¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤Îº®»¨¤â¤Þ¤À¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¡£
µîÇ¯¡¢12·î27Æü¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡½¡½
µ¼Ô
¡ÖÁ°¤Ë¿Ê¤à¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×
Á°¤Ë¿Ê¤à¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ê¤Û¤É¡£
¤³¤¦¤·¤¿º®»¨¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¾¦Å¹³¹¤Ï¡½¡½
¥¢¥á²£¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¦À±Ìî·®²ñÄ¹
¡ÖÈó¾ï¤Ëº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤â´Þ¤á¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Âçº®»¨¤¹¤ë12·î27Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢19Æü¡¢ÄÌ¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½
µ¼Ô
¡ÖÃÄÂÎ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¤¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¿ô¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë²ÙÊª¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡½¡½
¥¢¥á²£¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¦À±Ìî·®²ñÄ¹
¡Ö¥½¥¦¥ë¤ÎÍüÂÙ±¡¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á²£¤âÊë¤ì¤ËÁ°¤¬Êâ¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×
150¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡¦ÍüÂÙ±¡¤Î»¨Æ§»ö¸Î¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï²ñÄ¹¼«¤é»¨Æ§¤ËÎ©¤Á¡½¡½
¥¢¥á²£¾¦Å¹³¹Ï¢¹ç²ñ¡¦À±Ìî·®²ñÄ¹
¡Ö¥Î¥Ã¥È¥¥ã¥ê¡¼¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£²æ¡¹Ì±´Ö¤Î¥¢¥á²£¤ÎDJ¥Ý¥ê¥¹¡×
¢£ÃÛÃÏ»Ô¾ì¤â¡È°ÛÎã¡É¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÇ¯Ëö¡£³ÆÃÏ¤Çº®»¨ÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÂæ½ê¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÅìµþÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¡£
µ¼Ô
¡ÖÇã¤¤ÊªµÒ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÂæÏÑ¤«¤é
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×
Åìµþ´Ñ¸÷¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡½¡½
µ¼Ô
¡ÖÍ¶Æ³¤ÎÊý¤¬¡Ø¼Ö¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¼Ö¤ÎÁ°¤ò¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¿Í¡£¤«¤Ê¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¡×
¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
º£Ç¯¤Î»ÕÁö¤Ï¡È°ÛÎã¡É¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÛÃÏ¿©¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡¦ËÌÅÄ´î»ÌÍý»öÄ¹
¡Ö¡Ê12·î¤Ë¡Ë´Ñ¸÷µÒ¡¢ÆÃ¤ËÃÄÂÎ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ÈÂçÊÑ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¤ê¤â¶¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê´Ñ¸÷¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ë²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð»þ´Ö¡¦»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
12·îÃæ¤Ï´Ñ¸÷¶È³¦¤ËÂÐ¤·ÃÄÂÎ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¿©¤ÙÊâ¤¤â¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¡È°ì¶ç¡É
Ç¯Ëö¤Îº®»¨²ò¾Ã¤Ø¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÀï¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎËÌÉô»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¹ç¤¹¤ëÇ¯Ëö¡¢°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤âÇã¤¤½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë³¤Á¯Ð§¤Ê¤É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë°û¿©Å¹¤â¡£
µîÇ¯¤Ï12·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç1Ëü7000¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡½¡½
¿©»ö½è¤µ¤«ËÜ¡¦²ÏÀ¾±Ñ¼ù¤µ¤ó
¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃó¼Ö¾ì¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤â¤È¤â¤È¼ÖÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤½»ÂðÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î»Ô¾ì¡£
¶á¤¯¤Î½»Ì±
¡Öº®¤à¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê±ª²ó¤·¤¿¤ê¡£¡Ê»Ô¾ì¤Î¶á¤¯¤ò¡Ë´Ö°ã¤¨¤ÆÄÌ¤ë¤È½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×
Ç¯Ëö¤ÏÇã¤¤ÊªµÒ¤Î¼Ö¤ÇÂç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Þ¤ÇºÇÂç1»þ´ÖÂÔ¤Á¤â¡£
¤³¤Î½ÂÂÚ¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µîÇ¯¡¢Àîºê»Ô¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¡È°ì¶ç¡É¶ã¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àîºê»ÔËÌÉô»Ô¾ì´ÉÍý²Ý¡¦ÀÄÌÚµ®²ÝÄ¹Êäº´
¡Ö¡ØÇ¯Ëö¤Ï¡¡ÅÌÊâ¤¬Áá¤¤¤è¡¡ËÌÉô»Ô¾ì¡Ù¡£¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÇ¿Í¤Îºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¿¦°÷¡È¼«ºî¤Î¶ç¡É¤òºÜ¤»¤ÆÅÌÊâ¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡È¶ç¡É¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡½¡½
Àîºê»ÔËÌÉô»Ô¾ì´ÉÍý²Ý¡¦ÀÄÌÚµ®²ÝÄ¹Êäº´
¡Ö¡ÊµîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¯Çã¤¤Êª¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¶È¼Ô¤ÎÊý¤âÇä¤ê¾å¤²¤¬¾å¤¬¤ë¡£°ìÈÖ¤ß¤ó¤Ê¤¬WIN-WIN-WIN¤Ç¡×