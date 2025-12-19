ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、離婚したことを明らかにした。動画には妻で実業家・進撃のノアさんとそろって出演。ヒカルは「まず、結論から言いますと、離婚しました」と報告した。２人は今年５月、「交際『０日婚』」を発表していた。

ヒカルは動画の中で、「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっとかき乱して続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果、こうなりました」とし、「リアルに僕が自分勝手に生きた結果こうなってるんで、そこに弁解の余地は全くないんです」と自身が原因とした。

「０日婚」については「勢いで、ＹｏｕＴｕｂｅのためとか、その時結婚したかった、とかあって」と説明。その後、次第に「僕の気持ちがブレていって」と明かし、「僕がワガママすぎる、っていうのが一番」とした。

今年１１月１３日付で投稿したＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも、ノアさんと揃って登場し、「離婚について話しました」「俺、浮気してないもん」「だから、慰謝料とか何もないから」などと笑顔で語っていた。