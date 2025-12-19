¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ ¡Ö¤½¤³¤«¤é¤½¤ó¤ÊÊÖ¤·Êý¡Ä¡©¡×¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î15Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¦¥Ï¡¼¥·¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¥Á¥¢¤ÎÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ
¡¡¸µ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼½Ð¿È¤ÎÈþ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¡£¡ÖÉÃ¤Ç¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¡×µ¤¼å¤Ê¥¥ã¥é¤òÊÖ¾å¤·¡¢Âçµ»¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡È¿ÈÂÎÇ½ÎÏÁ´¿¶¤ê¡É¤Î¹Ó¶È¤Ç²óÈò¡£¼Ð¤á¾å¤¹¤®¤ë¹¶Î¬Ë¡¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡ÖÁ°¤ÏÂ¨¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡WWE½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦¼Ô¥Þ¥¥·¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥ê¤¬¡¢ËÉ±ÒÀï¤Ç¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ê¥¤¥ë¤ÈÂÐÀï¡£Ä¹Ç¯³Ê¾å¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÔÆÃ·±¤ÎÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥à¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ë·àÅª¤Ê²¦ºÂËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÆÃ·±¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌÔÆÃ·±¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡£¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¤¬¥¸¥§¥é¥·¡¼º®¤¸¤ê¤ÎÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢½øÈ×¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ñ¥ó¥Á¤ä¾ì³°¤Ç¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÍá¤Ó¡¢ËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤·¤«¤·ÃæÈ×¡¢¸«»ö¤Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉÁ¤¯¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢¥·¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¼°¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÈ¿·â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¡¢Âçµ»¤È¤È¤â¤Ë¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï½ªÈ×¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿°ø±ï¤Îµ»¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Þ¥¥·¥ó¤ÏÅÝÎ©µ¤Ì£¤Ë¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢Æ¬Éô¤ò»ÙÅÀ¤Ë²óÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ø¥Ã¥É¥·¥¶¡¼¥º¤ÇÃ¦½Ð¤·¡¢Íî²¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µ¤Ì£¤ËÆÍ¤»É¤¹¤È¤¤¤¦¹Ó¶È¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ABEMA²òÀâ¡¦½µ´©¥×¥í¥ì¥¹¤Î°æ¾å¸÷µ¼Ô¤Ï¡ÖµÕ¾å¤¬¤ê¥Ø¥Ã¥É¥·¥¶¡¼¥º¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼µ¤Ì£¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥à¡¼¥Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¿·µ»¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¥Þ¥¥·¥ó¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÂ¨¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´°Á´¤ËÊ§¿¡¤¹¤ëÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»Â¿·¤ÊÆ°¤¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢Ä·¤Íµ¯¤¤Æ¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥É¥ä´é¤«¤é¤ÎÀå¤Ê¤á¤º¤ê¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢°æ¾åµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Þ¥¥·¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥ä¿ÍÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Þ¥¥·¥ó¤Ï¡¢»°ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î¼è¤êÄ¾¤·¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥°¥ì¡¼¥×¥Ð¥¤¥ó¤ÇÂ¤ò´°Á´¤Ë¸ÇÄê¡£Æ¨¤²¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ó¡¼¤«¤é¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¶þ»Ø¤Î¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ó¡¼¤ò¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥ó¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë