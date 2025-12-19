£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦¸¶²Å¹§¤Î½éÎø¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡¡¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¸¶²Å¹§¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¼ç±é±Ç²è¡Ö½éÎø·Ý¿Í¡×¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢Âô¸ý°¦²Ú¡Ê£²£²¡Ë¡¢¥Ï¥Ë¥È¥éÇßÌÚ¡Ê£´£²¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ºî²È¡¦ÃæÂô·ò»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¸¶¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡£ÂêÌ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö½éÎø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ä¡×ÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆ¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Æ¥£¥ª¥¹¡¢¥é¥Æ¥£¥¢¥¹¤Î±Ç²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Æ¥£¥¢¥¹¤¬½÷¤Î»Ò¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤¬¥µ¥È¥·¤È¥Á¥å¡¼¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬¥Þ¥¸¤Ç½éÎø¤Ç¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£»þ´ü¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±àÂ´¶È¤°¤é¤¤¤«¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âô¸ý¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤»¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£