シンガーソングライターのあいみょん（30）が、無邪気なツアー中のオフショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】あいみょんの腕のタトゥー＆「アフロになった」と話題の近影

あいみょんはこれまでにも、Xでライブや番組出演時のオフショットを発信しており、2025年7月16日の投稿では、夏フェスのグッズを紹介するとともに、腕のタトゥーが見える姿を披露。

「え、あいみょんタトゥーしてるの!?」「タトゥーいれた!?」など、驚きの声が寄せられ、話題になっていた。

あいみょん、無邪気なツアー中のオフショットを公開

12月18日には、全国ツアーの青森公演を終えたことを明かし、無邪気なオフショットを公開している。

「きょうにしかできないライブを一緒につくってくれてサンキー！べりまち！名残惜しさがいとしさに変わるでしょう、と言うことできょうもうまい酒を呑みます。またねん」

この投稿にファンから、「まじでリアルモンチッチすぎて笑笑笑 可愛すぎて困る」「影がいい感じに髪の毛と一体化してて アフロになったのかと思ったよ」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）