ラグビーの全国大学選手権は２０日に準々決勝が行われ、５大会連続の４強入りを狙う京産大（関西２位）は東海大（関東リーグ戦１位）と大阪・ヤンマーで対戦する。初陣となった１４日慶応大戦に続き、先発に抜てきされるプロップの佐名木風雅（２年＝関大北陽）は「日本一になりたくてこの大学を選んだ。スクラムで粉砕する」と闘志を燃やした。

父と二人三脚で歩んできたラグビー人生。幼稚園の頃から競技を始め「試合の時は、家に帰ると怒られてばかりでした」と笑いながら明かした。幼い頃から父との１対１のタックルを繰り返し、どんどん体が強くなった。日本一を目指す環境で真剣にラグビーに取り組みたいと考えたのは、父がいたからだ。

昨年度、京産大は国立の準決勝で早大に１９−３１で完敗。「スタンドで見ていて、自分が出ていないのに悔しかった。今度は自分が出て１月２日（準決勝）にリベンジしたいという気持ちになりました」。毎日、居残り練習をやるようになり、ついにつかんだ先発。父に連絡をすると「いつもは冷たい感じのＬＩＮＥ（ライン）しか返ってこないのに『おめでとう』と一緒にビックリマークが付いていました」と嬉しそうに話した。

副将のＳＯ吉本大悟（４年＝東海大大阪仰星）がケガで欠場。主将でフランカーの伊藤森心（４年＝松山聖陵）は「大悟が戻ってくるまで（優勝への）望みをつなぎたい」ときっぱり。

父へ、仲間へ。まずは東海大を破り、５大会連続で正月の国立へと駒を進める。