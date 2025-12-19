Íî¹çÇîËþ»á¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¶¯¤ß¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê72¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢º´Æ£¡Êºå¿À¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤¿¡£ÆÈÁöÂÖÀª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï32ËÜÎÝÂÇ¡¢90ÂÇÅÀ¡£º´Æ£¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ2°Ì¤Ï»³Àî¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ë23ËÜ¡¢Æ±ÂÇÅÀ2°Ì¤ÏÀ¶µÜ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Î65ÂÇÅÀ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ2°Ì¤Ï¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤Î23ËÜ¡¢Æ±ÂÇÅÀ¤Ï¿¹²¼¡Êºå¿À¡Ë¤Î89ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº´Æ£¤Î¾ì¹ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤ÁÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤¤¯Â¤ò¾å¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¼¤«¤é¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Â¿¾¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¡Ë¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï90ÅÙ¤Ë¹³Ñ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤ò½½Ê¬È¯´ø¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò»¾¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÅÀ²¦¤Ë¤â¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¿ô¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç2°Ì°Ê²¼¤ò°ú¤Î¥¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢ÂÇÅÀ¤âÁý¤¨¤ë¡£³Í¤Ã¤ÆÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤âÆó´§²¦¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¼þ°Ï¤¬¤¹¤°¤Ë3´§²¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌÌäÂê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£