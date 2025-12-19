Æî¶ËÂçÎ¦¤Ç¤â¡Ö¶¥Áè·ã²½¡×¤È»ØÅ¦¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¹ñËÉÁê
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ê¥ó¥º¹ñËÉÁê¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆîÊý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆî¶ËÂçÎ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ÛÊª¤ä»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÄì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¼°Ò¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡Ö¹ñºÝÃá½ø¤ÏÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ï¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¹Ô¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«¤é¤ÎÈ÷¤¨¡×¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ï4·î¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ÎÌó1¡ó¤òÀê¤á¤ë¹ñËÉÈñ¤òº£¸åÇÜÁý¤µ¤»¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£