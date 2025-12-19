「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会が開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、全日本ジュニア２位の１６歳、岡万佑子（１６）＝木下アカデミー＝が自己ベストを大幅に上回る７３・２０点をマークし５位につけた。

大器が全日本の舞台で輝きを放った。冒頭の３回転ルッツ−３回転トーループを決めると、続く大技トリプルアクセルも鮮やかに決めた。最後の３回転フリップもしっかりと決めきると、長い手足、体の柔らかさを生かしたしなやかな演技で観客を魅了した。暫定トップとなるハイスコアを見届けると驚いた表情を浮かべた。

演技後は「まさか７０点台にのれるとも思っていなかったし、やっぱり自己ベストを更新したいっていう思いがあった。点数出て、すごいびっくりしました」と目を丸くし、「ノーミスで終われたことがすごい嬉しいですし、トリプルアクセルを着氷することができて、すごい嬉しい気持ちとほっとしている気持ちです」と、振り返った。