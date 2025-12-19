¡È¿Æ»Ò¤Ç¥×¡¼¥ëËþµÊ¤¬ÏÃÂê¡É ¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¡¢15ºÐ¤Î¼¡ÃË¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ø ¡Ö¸µÃ¶ÆáÍÍ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï2¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¼¡ÃË¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿´Ú¹ñ½ÐÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤äÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼Ó±É»Ò¡¢´é½Ð¤·¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë17ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È15ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¼Ó±É»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î´é½Ð¤·3¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¼Ó±É»Ò¡¢¼¡ÃË¤¬Æ±¹Ô¤·¤¿´Ú¹ñ½ÐÄ¥¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª
¡¡2025Ç¯12·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î´Ú¹ñ½ÐÄ¥¤Ï¼¡ÃË¤âÆ±¹Ô¡£MTG¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ê´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¡ÃË¡¢¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼¡ÃË¤µ¤ó¤â¸µÃ¶ÆáÍÍ¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê¿Æ»Ò¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë