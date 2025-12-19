

文化放送は、2026年1月1日（木・祝）より新番組 『舞台「私立探偵 濱マイク」～いつでもラジオ聴いていきなよ～』 を放送開始する。

（©林海象／舞台『私立探偵 濱マイク』製作委員会 2026）

当番組は、舞台「私立探偵 濱マイク」シリーズ完結編の上演を記念し、同舞台で主人公・濱マイク役を務める佐藤流司をパーソナリティに迎えて、作品の世界観を軸に、出演キャストをゲストに招きながらトークを展開する30分番組だ。シリーズ第3弾にして完結編となる舞台「私立探偵 濱マイク」は、2026年2月～3月にかけて東京・大阪・愛知にて上演が決定。番組では、稽古場の空気感や舞台裏のエピソード、キャスト同士の掛け合いなど、“今、この瞬間の濱マイク”を、ラジオならではの距離感でお届けする。

記念すべき初回放送には、同作品で共演する、矢部昌暉（DISH//）、なだぎ武、七木奏音のゲスト出演が決定した。

さらに、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」では、2026年1月より当番組のチャンネルを開設予定。地上波放送終了後のアフタートークや、会員限定のスペシャルコンテンツなど、番組と連動した展開を予定しているほか、チャンネル月額会員には、入会特典（詳細は番組でご案内）も用意している。

舞台とラジオ、2つのメディアを横断しながら広がる「私立探偵 濱マイク」の世界に、ぜひご注目ください。

＜佐藤流司 プロフィール＞

1995年1月17日生まれ、東京都出身。2011年、『仮面ライダーフォーゼ』の佐竹輝彦役で俳優デビュー。2013年、ミュージカル『忍たま乱太郎』で、田村三木ヱ門役として初めて舞台に出演する。以降、ミュージカル『テニスの王子様2ndシーズン』や『NARUTO』、ミュージカル『刀剣乱舞』など「2.5次元ミュージカル」と呼ばれるジャンルの人気舞台作品への出演を重ねる。

【新番組概要】

■番組名：『舞台「私立探偵 濱マイク」～いつでもラジオ聴いていきなよ～』

■放送日時：毎週木曜日 午後7時30分～8時00分 ※初回放送：2026年1月1日（木・祝）

■出演：佐藤流司（濱マイク役）

初回ゲスト： 矢部昌暉（DISH//）、なだぎ武、七木奏音

■番組メール： hamamike@joqr.net

■QloveR番組チャンネル： 2026年1月 開設予定

※番組アーカイブ、アフタートークほか会員限定コンテンツを配信予定

※月額会員は入会特典あり（詳細は番組でご案内）

■舞台公式サイト：https://hamamike-stage.com/

■舞台公式アカウントX： @hamamike_stage ※舞台公式アカウントにて番組情報も発信予定