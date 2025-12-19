¡Ö1000±ß¤Ç1Ëü±ßÊ¬¡×¤Î¾¦ÉÊ·ôÈÎÇä¡¡¤ª¤³¤á·ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡¡¼¯»ùÅç¸©°¨ÎÉ»Ô
À¯ÉÜ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢°¨ÎÉ»Ô¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¡¢»ÔÆÈ¼«¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°¨ÎÉ»Ô Åò¸µÉÒ¹À»ÔÄ¹¡Ë¡ÖËÜ»ÔÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢1000±ß¤Ç1ºý1Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
À¯ÉÜ¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³È½¼¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ä¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤ÎÇÛÉÛ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¨ÎÉ»Ô¤Ï19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»ÔÆâ¤ÎÅ¹¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö1000±ß¤Ç1Ëü±ßÊ¬¡×¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ºý¡¢500±ß·ô¤¬20Ëç¤Ä¤Å¤ê¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Ï1¿Í1ºý¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ÔÆâ¤Ë¤Ï¥³¥á¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ·ô¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½8²¯2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤ÎÊäÀµÍ½»»¤ò·×¾å¤·¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë»ÔÆâ¤Î³Æ²ÈÄí¤Ë°ú´¹·ô¤¬ÆÏ¤¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤ÏÍèÇ¯4·î¾å½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦