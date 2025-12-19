Æî¶å½£»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç79ºÐÃËÀ¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç¸©Æî¶å½£»Ô¤Ç19Æü¸á¸å¡¢¸©Æ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿79ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¶å½£·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Æî¶å½£»Ô±Ð°£Ä®ËÒÇ·Æâ¤Î¸©Æ»27¹æ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¾®°ëÎÉ¾¼¤µ¤ó79ºÐ¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®°ë¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¿®¹æµ¡¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»§ËàÀîÆâ»Ô¤Î30Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÆ»Ï©¤Îº¸Â¦¤«¤éÃËÀ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
