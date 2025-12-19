°ÂÆ£ÈþÉ±¡¢ÍÅ±ð¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤Ç¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡¤¹¤é¤ê¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþËÆ¤Ë¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬2025Ç¯12·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖHERO's AWARD 2025¡×¤Ë»²²Ã
ÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖHERO's AWARD 2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿°ÂÆ£¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢µÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤êÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬ËÜÅöÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£