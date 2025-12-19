µ¤¾ÝÄ£¡ÖÅÚÆü¤Ï¹ÓÅ·¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï±«¤«Àã¤«¡×¡Ú20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê¿å¡Ë±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¡26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½µ´ÖÅ·µ¤Í½Êó
½µËö¤Ï¡Ö½Õ¤ÎÍò¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÓÅ·¤Ë ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï±«¤«Àã
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤¹20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤òÈ¼¤Ã¤¿¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î24Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã½µËö¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä20Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹ ¡£ ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡ÖÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¡×¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê10ÅÙ¤«¤é15ÅÙ¤â¹â¤¤ÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡ãËÉºÒ¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ä
¡Ú·ã¤·¤¤±«¤ÈÆÍÉ÷¡ÛÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï20Æü¤«¤é21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÂç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¢¤¹Í¼Êý¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¤½ê¤Ç80¥ß¥ê¤«¤é100¥ß¥ê¤Î±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀã²ò¤±¡¦¤Ê¤À¤ì¡ÛËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÀÑÀã¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤À¤ì¡×¤ä¡¢Àã²ò¤±¿å¤Ë¤è¤ë¡ÖÀî¤ÎÁý¿å¡×¡¢¡ÖÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡×¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¯É÷¡¦¹âÇÈ¡Û±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³¤¤Ï¤·¤±¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ãÍè½µ¤ÎÅ·µ¤¡ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤«
½µÌÀ¤±°Ê¹ß¡¢ËÌÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¡¢Àã¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î24Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï²èÁü¤Ç·ÇºÜ
¡¦¤Ç¤Ï¡¢Åì³¤¡¢¶å½£¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤Ç±«±À¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¡¢ÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ç±«±À¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦22Æü¤«¤é23Æü¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿±«±À¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¡¦¤Ç¤Ï¡¢¶å½£¤«¤é¶áµ¦ÉÕ¶á¤Ë±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¡¢ËÌÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«±À¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤äÅ·µ¤Í½Êó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
