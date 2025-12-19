NiziU¤¬¡È°¤¤½÷À¡É¤ËÊÑ¿È¡© ¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖVILLAIN¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNew Emotion¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMAKO¡õMAYUKA¡õRIMA¤Ë¤è¤ë¡ÖVILLAIN¡×À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½3¿Í¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë°Õ³°À¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿
MAYUKA¡§º£Ìë¤ÏMAYUKA¤È¡ª
RIMA¡§RIMA¤È¡ª
MAKO¡§MAKO¤Î3¿Í¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©
Á´°÷¡§¡ÖVILLAIN¡×¤Ç¡¼¤¹¡ª
MAYUKA¡§ºòÆü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ò²òÀâ¤¹¤ë¼ø¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª »ä¤¿¤Á3¿Í¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¡ÖVILLAIN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ìë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç°Ìò¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÁÀ¤¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤½÷À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
RIMA¡§¤³¤Î3¿Í¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢°Õ³°À¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª
MAYUKA¡§¤¤¤í¤¤¤í¤È¸õÊä¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î3¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¡¢¸õÊä¶Ê¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢3¿Í¤È¤â¤É¤Ã¤Á¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á3¿Í¤Ê¤é¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ºî¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡ª ¤½¤ì¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
RIMA¡§³Î¤«¤Ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡ª
MAKO¡§°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤¿¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯2¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤Êª¤¬ºî¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
MAYUKA¡§¤½¤ó¤Ê¡ÖVILLAIN¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤â´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ÀéÍÕ¸© ½÷¤Î»Ò SUZUNA¡ä
¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª 3¥ö·îÁ°¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖVILLAIN¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤¬Ç¾Î¢¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«»ö¤ËVILLAIN¤Î3¿Í¤Ë¼Í»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡ª
RIMA¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¾ì½ê¡¢¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤À¤Í¡ª
MAYUKA¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢½éÆü¤Î´¿À¼¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ø¤ó¡£¡ÖNiziU¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ó¤Í¤ä¡×¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¶«¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAKO¡§1¿Í1¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¡© ¤¢¤ì¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤°¤Ã¤È¤¤¿¡£
MAYUKA¡§Ã¯¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡£
RIMA¡§¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤«¤é²£¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡© Á°¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²£¤Î²ÄÆ°°è¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
MAYUKA¡§¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¼«ÂÎ¤â¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¡©
MAKO¡§Âç¤¤ÊÆ°ºî¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤Í¡£
¡½¡½MAKO¡Ö2¿Í¤Îºî»ìÇ½ÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª¡×
MAYUKA¡§¤¢¤È¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢MAKO¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤ÎÂ¤Î´Ö¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¡£¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËNiziU¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ò¤ó¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
RIMA¡§¤¯¤°¤ë¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿´¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
MAKO¡§Îý½¬²áÄø¤òÆ§¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó³ê¤é¤«¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡£ºÇ½é¤Ï¥«¥Ã¥Á¥ó¥³¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡£MAYUKA¤ÎÂ¤ËÅö¤¿¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢MAYUKA¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Î¿¶¤ê¤â½ÐÍè¤¿¤·¡£
RIMA¡§¤¢¤ÎÄ¹¤¤Â¤Î´Ö¤Í¡£
MAYUKA¡§¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
MAKO¡§¹¤¤¤ó¤è¡¢°Õ³°¤È¡£
MAYUKA¡§º£ÅÙ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Ê¡£
MAKO¡§ÀäÂÐ¥À¥á¥À¥á¡ª
MAYUKA¡§¤¤¤ä¡¢¤¤¤±¤ë¤è¡£
MAKO¡§MAYUKA¤ÎÂ¤ÎÄ¹¤µ¤À¤«¤é½ÐÍè¤¿¿¶¤ê¤À¤«¤é¡ª
RIMA¡§¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¤¢¤ÎÂÎÀª¤ÇÎ¢À¼¤ÇÈþÀ¼¤ò½Ð¤»¤ëMAKO¤Á¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYUKA¡§Â¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¥×¥í¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¢¤ì¤Ï¡£º£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºî»ì¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
RIMA¡§Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
MAYUKA¡§»ä¤ÈRIMA¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬3²óÌÜ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²Î»ì¤Î½ñ¤Êý¤È¤«¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¸ìÈø¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
RIMA¡§Â¿Ê¬¥é¥Ã¥×¤À¤«¤é¡£
MAYUKA¡§¡Ö¤Í¤¨¡¢º£ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡×¡Ö·¯¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡×¤Î¸ìÈø¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¡ÖÁ´¤ÆCalculation¡×¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ç¤ï¤»Êý¡£
RIMA¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Í¾·×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYUKA¡§¤½¤³¤ËMAKO¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Åö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡£
MAKO¡§2¿Í¤Îºî»ìÇ½ÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª ¤â¤¦¤Í¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ä¡£
RIMA¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡£Ìë¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡ÖVILLAIN¡×¤À¤«¤éÁÛÁü½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°Å¤¤¤Ê¤«¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯Ãå¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
MAYUKA¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤â¤Ê¤ó¤«¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡© ¤ß¤ó¤Ê¹õ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¡£
RIMA¡§¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤Ê¤¤¤Î¡ª À¼¤â¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢²Î¤¤Êý¤È¤«¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
MAKO¡§Ê·°Ïµ¤¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤è¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
