ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¤ÇÈ¿Ä®Î´»Ë¡õÂç¿¹ÆîÊþ¤È¶¦±é¡ÖËÍ¤ÈÆîÊþ¤¯¤ó¤ÏÆ±¤¸³ØÇ¯¤Ç¡¢È¿Ä®¤¯¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡×¡ÊËè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30¡Ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÍÇ½¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÈ¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¸Æ¤ÓÊý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÄÅÅÄ¡§¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×Àä»¿»£±ÆÃæ¤Ç¤¹¡£È¿Ä®¤¯¤ó¤ÈÆîÊþ¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤ÇÈ¿Ä®¤µ¤ó¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢3¿Í¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¸Æ¤ÓÊý¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¡×¤È¡£¼Â¤ÏËÍ¤ÈÆîÊþ¤¯¤ó¤ÏÆ±¤¸³ØÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢ÆîÊþ¤¯¤ó¤¬ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¿Ä®¤¯¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¡È¤¯¤óÉÕ¤±¡É¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¸Æ¤ÓÊý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È3¿Í¤Çñ»Ò²°¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ ¡È¤µ¤óÉÕ¤±¡É¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£¡È¤¯¤óÉÕ¤±¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ïº£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
