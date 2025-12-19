欧州株 小動き、 米株先物は３指数ともプラス圏維持
欧州株 小動き、 米株先物は３指数ともプラス圏維持
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100 9834.64（-3.13 -0.03%）
独ＤＡＸ 24246.88（+47.38 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8154.98（+4.34 +0.05%）
スイスＳＭＩ 13121.50（-14.58 -0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48343.00（+22.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6847.50（+17.00 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25361.50（+99.75 +0.39%）
