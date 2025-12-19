欧州株　小動き、　米株先物は３指数ともプラス圏維持
東京時間19:17現在
英ＦＴＳＥ100　 9834.64（-3.13　-0.03%）
独ＤＡＸ　　24246.88（+47.38　+0.20%）
仏ＣＡＣ40　 8154.98（+4.34　+0.05%）
スイスＳＭＩ　 13121.50（-14.58　-0.11%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48343.00（+22.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6847.50（+17.00　+0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25361.50（+99.75　+0.39%）