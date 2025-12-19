¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÇÛÉÛ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¾¦ÉÊ·ô¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¡¡
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤¬¸©Æâ19¤Î»Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ò·è¤á¤¿»Ô¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥á¤Ë¸Â¤é¤º»È¤¨¤ë¾¦ÉÊ·ô¤äÅÅ»Ò¥¯ー¥Ý¥ó¤Ê¤É¤Î¸¡Æ¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¡£
À¯ÉÜ¤Ï¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤òÁý¤ä¤·¡¢µÞ·ã¤Ë¹âÆ¤·¤¿¥³¥á¤Î¾ÃÈñ¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÎ×»þ·ô¤Ï¡¢»öÌ³·ÐÈñ¤ò2³ä¤«¤é3³äÍÞ¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·1Ëç¤¢¤¿¤ê480±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ»Ô ²é±ÀµÁ¾°»ÔÄ¹
¡Ö¡Ê¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡Ë¹ÔÀ¯¤¬¹ØÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê·ÐÈñ¤«¤±¤º¡ËÌÜ¸º¤ê¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡ÊÆÏ¤±¤ë¡Ë¡£º£Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¥á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¿©ÎÁÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÆü¾ï»È¤¦¤â¤Î¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¾¾ËÜ»Ô¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÅÅ»Ò¥¯ー¥Ý¥ó¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî»Ô¤â¡Ä¡£
Ä¹Ìî»Ô ²®¸¶·ò»Ê»ÔÄ¹
¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£¥³¥á¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×
Ä¹Ìî»Ô¤â¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ19¤Î»Ô¤ËÅÅÏÃÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ò·è¤á¤¿»Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÏÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤Êý¸þ¤ÇÊÌ¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ»Ô¤ä¾åÅÄ»Ô¡¢ÈÓÅÄ»Ô¤Ê¤É7¤Ä¤Î»Ô¡£
»Ä¤ê¤Î12¤Î»Ô¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¸©¤Ï¥³¥áÇÀ²È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥³¥á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ·ô¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢Éý¹¤¤Êª²Á¹âÆÂÐºö¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ì±¤Ï¡Ä¡£
Ä¹Ìî»Ô¡¦30Âå
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ê¤¼¡©
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª²Á¹â¤Ç¡Ä¡×
ÈÓ¹ËÄ®¡¦50Âå
¡Ö1²ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Û¤«¤ÎÊý¤Ç°ã¤¦À¯ºö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤¤¤¤¡£¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¸À¤¨¤Ð¸ºÀÇ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×
»ä¤¿¤Á¤Î²È·×¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÊª²Á¹âÆ¤ÎÇÈ¡£
¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤âÀ¸³è¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£