¥í¥Ã¥Æ3Áª¼ê¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡ÂôÅÄ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤»×¤¤¤ò¡×
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÂôÅÄ·½Í¤Åê¼ê¡¢¹âÌîæûÂÁÅê¼ê¡¢¹ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤¬12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÁ¥¶¶¤ÇµåÃÄ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMARINES¡¡DOCUMENTARY¡¡2025¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¾å±ÇÁ°¤Ë¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁíÀªÌó370¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂôÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¹âÌîæû¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¸«¤´¤¿¤¨¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎ¢Â¦¤äÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤Î¶ìÇº¤äÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¹ÃÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¿ÍÀ¸¤Ç±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÎÉ¤¤½ç°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ÏÍèÇ¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£