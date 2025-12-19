BUDDiiS・MORRIE（森英寿）、パフォーマンスを制限「腰椎椎間板ヘルニアと診断されました」【報告全文】
“DIY”ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSのメンバーで、インフルエンサー兄弟「もーりーしゅーと」のもーりーとしても活動する森英寿（MORRIE）が、腰椎椎間板ヘルニアと診断され、パフォーマンスを制限することが19日、グループ公式サイトで発表された。
【写真】4月には…キュートなエルサ風ショットを公開していた森英寿
公式サイトでは「メンバーのMORRIEが腰の痛みを訴え、精密検査を行いました結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されました」と報告。「本人の回復を最優先に考え、メンバー、スタッフとも協議を重ねた結果、『バディフェス!!2025〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜』公演には参加しますが、演目の一部のみの参加とさせていただきます」と伝えた。
続けて「今後につきましては、主治医・トレーナーの指導のもと、経過観察を行いながらパフォーマンス再開の時期を調整させていただきます」とし、「その他の稼働につきましては後日お知らせさせていただきます」と知らせた。
■報告全文
「MORRIEに関してお知らせ」
いつもBUDDiiSを応援いただき、誠にありがとうございます。
メンバーのMORRIEが腰の痛みを訴え、精密検査を行いました結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。
本人の回復を最優先に考え、メンバー、スタッフとも協議を重ねた結果、「バディフェス!!2025〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜」公演には参加しますが、演目の一部のみの参加とさせていただきます。
今後につきましては、主治医・トレーナーの指導のもと、経過観察を行いながらパフォーマンス再開の時期を調整させていただきます。
また、本公演におきましての払い戻しなどは行いませんのでご了承ください。
尚、その他の稼働につきましては後日お知らせさせていただきます。
いつも応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも応援の程よろしくお願い申し上げます。
【MORRIEパフォーマンス制限公演】
「バディフェス!!2025〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜」
12／20（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
12／21（日）1部／2部 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
2025年12月19日
株式会社SDR
【写真】4月には…キュートなエルサ風ショットを公開していた森英寿
公式サイトでは「メンバーのMORRIEが腰の痛みを訴え、精密検査を行いました結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されました」と報告。「本人の回復を最優先に考え、メンバー、スタッフとも協議を重ねた結果、『バディフェス!!2025〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜』公演には参加しますが、演目の一部のみの参加とさせていただきます」と伝えた。
■報告全文
「MORRIEに関してお知らせ」
いつもBUDDiiSを応援いただき、誠にありがとうございます。
メンバーのMORRIEが腰の痛みを訴え、精密検査を行いました結果、腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。
本人の回復を最優先に考え、メンバー、スタッフとも協議を重ねた結果、「バディフェス!!2025〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜」公演には参加しますが、演目の一部のみの参加とさせていただきます。
今後につきましては、主治医・トレーナーの指導のもと、経過観察を行いながらパフォーマンス再開の時期を調整させていただきます。
また、本公演におきましての払い戻しなどは行いませんのでご了承ください。
尚、その他の稼働につきましては後日お知らせさせていただきます。
いつも応援いただいておりますファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
今後とも応援の程よろしくお願い申し上げます。
【MORRIEパフォーマンス制限公演】
「バディフェス!!2025〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜」
12／20（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
12／21（日）1部／2部 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
2025年12月19日
株式会社SDR